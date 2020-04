Simón asegura que los umbrales de cambio de fase no serán "únicos" sino que dependerá de "muchos factores"

En rueda de prensa tras la reunión del Comité Técnico de Gestión del Coronavirus, Simón ha detallado que el Gobierno va a vigilar muchos criterios para autorizar el cambio de fase a una determinada provincia, como la capacidad asistencial para abordar un futuro nuevo brote, la situación epidemiológica o la capacidad para localizar, aislar y rastrear los contactos de un positivo por Covid-19.

Según ha explicado, las provincias deben poder garantizar que pueden cumplir las medidas de control o que los sistemas de información y vigilancia "son de la calidad adecuada". "Son muchos parámetros que se tienen que valorar en su conjunto. Sería un poco temerario fijar un umbral único. Aunque sí que es cierto que tenemos que valorar algún máximo o mínimo como orientación. Todo esto se está trabajando", ha avanzado.

Por otra parte, ha apuntado que si el número de reproducción, es decir, el número de contagiados a los que infecta un positivo, es menor de uno como promedio "no se puede plantear la apertura de movilidad o el paso a ninguna fase". Afortunadamente, ha celebrado que "prácticamente todos los territorios están ya por debajo de uno". "Si no tenemos capacidad de reaccionar ante un posible brote, no podremos abrir porque no hay capacidad de respuesta", ha resumido.

Simón no se ha atrevido a poner fechas exactas sobre cuándo se podrán realizar determinadas actividades sociales, como visitar a los mayores o reunirse en grupos numerosos. "Las fechas no se las puedo decir. El plan no da unas fechas exactas, da unas horquillas relativamente amplias. No da fechas porque la evolución de la epidemia en los territorios es diferente y la capacidad asistencial va también a ritmos diferentes. Dar fechas concretas no sería prudente ni sensato", ha indicado.

Así, el epidemiólogo ha instado a "tener mucho cuidado" en la transición entre fases. "Hay que valorar la situación en cada momento de todos estos factores, valorarlos correctamente y tomar decisiones a medida que van cambiando", ha añadido. Simón ha admitido que hay zonas que "pueden estar ya en fases más avanzadas", pero ha puntualizado que todo esto "habrá que valorarlo" con el Ministerio de Sanidad. "La gran mayoría parte del concepto de que estamos todos en la fase 0", ha apostillado, recordando que "cuanto mejor se apliquen las indicaciones y normas, mejor y más rápido se podrá pasar de una fase a otra".