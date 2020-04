"La mejor virtud del plan de desescalada es que empieza a fijar un horizonte claro", señala Alastuey (UGT)

En declaraciones a Europa Press después de que este miércoles el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentase su plan de desescalada, Alastuey ha opinado que "poco a poco" se irán conociendo las condiciones más concretas.

"No conocemos, por ejemplo, los parámetros sanitarios que van a permitir pasar de una fase a otra, pero en cualquier caso ya vamos conociendo cosas que pueden ayudar a prepararse, aunque en algunos casos no gusten". En este punto, ha hecho referencia a declaraciones de algunos empresarios hosteleros que han dicho que abrir los negocios al 30 por ciento de la capacidad es imposible.

"Puede que sea verdad, pero al menos si lo tienen que hacer al 30 por ciento o al 50 por ciento en la siguiente fase ya saben a qué situación se tienen que adaptar, y por tanto ya pueden hacer cálculos y planes para garantizar la seguridad, y eso era absolutamente necesario", ha relatado.

CRÍTICA CONSTRUCTIVA

Para Alastuey, es "absolutamente necesario" que se haga crítica de las medidas que se puedan tomar, pero debe ser "una crítica constructiva". "La gente necesita certidumbres, saber que hay un camino marcado y una salida a esta situación y necesita que haya el mayor consenso posible alrededor de estas medidas y sobre todo necesitan que se vea que se van cumpliendo los pasos".

Así, ha opinado que si de aquí a un mes la ciudadanía ve que parte de las provincias han pasado a fase dos, aunque otras no porque no cumplan los parámetros que se planteen, siempre que sea "racionales y objetivos", podrán empezar a confiar en que a finales de junio, en verano, podrán retomar "no la normalidad que teníamos pero sí otro modo de actuar socialmente y económicamente que nos permita empezar a sortear los problemas económicos que va a crear la crisis sanitaria".

"Se trata de luchar primero contra la epidemia pero intentando dañar lo menos posible la economía, porque la epidemia dentro de un año o año y medio probablemente desaparecerá, pero las consecuencias económicas cuanto más tardemos en poner en marcha la economía más durarán, y por tanto tenemos que intentar que esa situación de normalidad llegue lo antes posible", ha agregado.