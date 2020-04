La presentadora Toñi Moreno sale a dar un pequeño paseo con su hija Lola

No sabe lo que está ocurriendo a su alrededor, más allá de que su madre está ahí siempre para ella. La pequeña Lola, de tres meses de edad, no comprende términos como coronavirus, cuarentena, Covid-19, confinamiento, estado de alarma ni nada parecido, pero su madre, Toñi Moreno, solo estaba deseando que llegase el día 26.

Desde este domingo, un adulto podía salir a la calle con los más pequeños de la casa para dar un pequeño paseo. Y la presentadora, que desde poco después de dar a luz se ha visto confinada en casa junto a su hija, no ha podido esperar más para que esta salga a la calle.

La presentadora de Mujeres y Hombres y Viceversa ha recibido la medida como una bendición y un enorme alivio, dado que ella misma había confesado que estaba llevando, como madre soltera, muy mal, por la dificultad -hacer la compra, no poder dejar a la niña sola, todos sus cuidados-, el aislamiento.

Eso sí, vestida con la ropa más cómoda que encontró por casa y, sobre todo, con todas las medidas oportunas y corriendo el menor riesgo posible: mascarilla y guantes para protegerse por supuesto, siempre caminando por zonas muy cercanas a su domicilio madrileño y el tiempo justo para tomar un poco de aire fresco y hacer unas pequeñas compras.

Toñi Moreno comprando durante su paseo con Lola. USG / GTRES

Estas las realizó en una conocida tienda de productos alimenticios especializada en la gastronomía norteamericana, como se puede ver en unas fotografías en las que la periodista catalana da la sensación de que ha podido, al menos en parte, dejar de lado esa "sensación de asfixia" de la que hablaba días atrás.

"Tengo la sensación de que terminan los días y no he hecho nada. Se me va un día detrás de otro", aseguró en un vídeo para su canal de MtMad que había hablado con su psicóloga. "Es que no tengo un horizonte", se lamentaba, así como que echaba de menos a su familia.

"Llamo a mi madre cuando está la niña despierta para que la vea. Y a mis hermanas igual, a mis amigas...", confesaba Toñi Moreno, que desvelaba que lleva "fatal estar lejos" de su familia -todos se encuentran en la localidad gaditana de Sanlúcar de Barrameda- y que su madre le "preocupa".