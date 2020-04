Coronavirus.- El Consell proposa que la desescalada a la Comunitat siga per departaments de salut i no per províncies

Barceló s'ha pronunciat en aquests termes en la roda de premsa diària en la qual ofereix dades sobre l'evolució del coronavirus a la Comunitat Valenciana en relació amb les quatre fases de desescalada donades a conéixer aquest dimarts pel president de l'Executiu central, Pedro Sánchez.

La consellera ha recordat que aquest pla contempla l'asimetria "per a avançar en els àmbits en els quals siga possible" i ha avançat que encara que la desescalada plantejada per l'Executiu es regiria per províncies, la idea de la Comunitat Valenciana és fer-la per departaments de salut o comarques. I per a justificar-ho, el Consell es recolzarà en informes epidemiològics i tècnics.

"Tenim capacitat propositiva i així ho anem a traslladar al Ministeri de Sanitat", ha dit Barceló, per a agregar que cal ser "molt prudents" en cadascuna de les fases "perquè es tracta que cada vegada que es conquista una fase, siguem capaces de consolidar-la i tindre perfectament controlada tota l'epidemiologia i contagis".

"Anem a necessitar a tots", ha afirmat la consellera, i ha agregat: "Hem d'estar compromesos amb les fases perquè és la millor garantia que anem a poder complir i controlar aquesta pandèmia mentre s'implanten les mesures per a arribar a eixa nova normalitat", ha dit.

Barceló ha recordat les quatre fases aprovades pel Govern central i ha anunciat que en cadascuna d'elles, el Consell farà la seua proposta i traslladarà el seu pla a Madrid.