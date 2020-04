Consultorio de Coaching: "Cuando acabe la cuarentena tendré que hablar en la pedida de mano en público y me aterra"

Tener la mejor formación es clave para afrontar los distintos retos y problemas con los que nos cruzamos a menudo. Y no solo se trata de formación académica, sino de tener las destrezas necesarias para, precisamente, abordar con éxito las situaciones que la vida nos depara en todos los ámbitos: laboral, emocional, personal, familiar...

Llevar mal las críticas

CONSULTA Tengo mi autoestima por los suelos. Es algo que me ha pasado durante toda mi vida. Me da miedo expresar mis sentimientos, mostrar mis opiniones porque creo que no le interesan a nadie.

Si alguien me hace una crítica lo paso fatal, me enfado, y después no se me va de la cabeza. ¿Me recomienda alguna terapia, alguna medicación?

RESPUESTA DE LA EXPERTA Le invito a soltar la idea de autoestima y a considerar la relación que tiene consigo misma. ¿De qué modo se habla a sí misma? ¿Se trata como la peor enemiga o como una buena amiga?

Siempre estamos a tiempo de transformar la relación que tenemos con nosotros mismos. Empiece por escucharse a sí misma. Escriba sus pensamientos en un diario cada día en el que dar espacio a su vida interior. Interésese por sus sentimientos, ideas, opiniones, preguntas, anhelos…Pregúntese por su propósito, por la razón de su existencia y asuma la responsabilidad de responder a esta pregunta con su vida.

De modo que ¿cree que sus opiniones no le interesan a nadie? ¿Puede estar cien por cien segura de ello? Si su respuesta es negativa, le pregunto, ¿cómo puede darle la vuelta a esta creencia? Por ejemplo, “mis opiniones interesan a todo el mundo”, o aún mejor “mis opiniones interesan a algunas personas”… Le invito a cuestionar aquello en lo que crea, sobre todo si creerlo le resulta doloroso.

Una forma de evolucionar la relación consigo misma es la de considerar las relaciones que le dan vida. ¿Qué relaciones le dan espacio y le permiten crecer y expandirse? Si no las tiene ya, empiece relaciones así y cultívelas. Hacer terapia también le puede ayudar.

En cuanto a las críticas, cuando se sienta ofendida, observe el modo que tiene de ofenderse sin juzgarse. Dese permiso para sentir el sufrimiento. También dese cuenta de que nadie está exento de las críticas, ni de su impacto. Cuide de la parte suya que sufre al recibir las críticas, al igual que cuidaría a un niño que se ha tropezado, y siga adelante.

La manipulación

CONSULTA ¿Nos manipulan? Una amiga me recomendó un libro de Naomi Klein (La doctrina del schock). Lo he leído y me ha hecho pensar, la verdad. Dejando a un lado estos momentos ¿es posible que estemos siendo manipulados desde hace años, podemos evitarlo de alguna manera? No sabía nada de esta escritora hasta ahora. ¿Es una buena fuente?

RESPUESTA DE LA EXPERTA Pregunta si nos manipulan… ¿bromea? Estamos en la época de las fake news. Por supuesto que intentan manipularnos y muchas veces lo consiguen. El impulso a ganar, a manipular, a subyugar el otro está en nuestras células. También en las suyas.

Es una derivación del poder de convencer, de influir en la interpretación de los hechos para conseguir nuestra agenda. ¿No siente usted un impulso parecido en ninguna circunstancia? Le animo a mirar dentro de sí y a considerar su propia sombra. Esas fuerzas nada nobles conectadas con impulsos destructivos.

Carl Jung dijo que la sombra humana tiene raíces en el infierno. Por eso la esclavitud, los campos de exterminio, el tráfico de personas, etcétera. Hasta que no se haga una con sus partes oscuras no descubrirá quién es de verdad, ni tampoco su poder real.

Naomi Klein es reconocida por articular y denunciar, sin preocuparse de ser políticamente correcta, injusticias, excesos y patologías de nuestra era. Sin embargo no he leído La doctrina del shock, así que no puedo manifestarme al respecto.

Mal trago

CONSULTA Tengo miedo a hablar en público. En breve, cuando acabe la cuarentena, tendré que dirigirme a varios invitados. Mi novia es muy tradicional y me ha pedido que en su petición de mano hable delante de la familia.

No seremos más de veinte o treinta personas, pero me aterra el momento de tener que ponerme delante de ellos. ¿Puede darme algún consejo o técnica para pasar el mal trago lo antes posible y no quedarme bloqueado?

RESPUESTA DE LA EXPERTA El miedo a hablar en público está muy extendido y se enraiza en el miedo ancestral a ser repudiado por la propia 'tribu'. Algo que me ha ayudado a relajarme cuando voy a hablar en público es sentir que soy un miembro de la comunidad que da voz a la comunidad, en lugar de sentirme como alguien externo.

Para prepararte, toma la intención de hacerlo lo mejor que puedas y practica un poco, sin obsesionarte. Te animo a ser compasivo contigo mismo y a no exigirte demasiado (imagino que no eres un profesional de la comunicación, así que nadie espera que lo hagas como una estrella de Hollywood).

¿Amas a tu novia? Si tu respuesta es sí, date permiso para que el día de la pedida sea tu corazón el que hable. ¡Imposible que salga mal!

CONSULTA Tengo 39 años. 13 de ellos casada, casi 16 en pareja, la única que he tenido en mi vida. En enero del año pasado conocí a alguien. Empezamos a hablar por WhatsApp, quedamos, me gustó muchísimo. No pensé en lo que tenía y me lancé.

Equivocarse con otro

Pienso en él constantemente. Quiero que sea él el que me bese, con él me imagino haciendo cosas, hasta las más simples. No estoy enamorada de mi marido. No tengo ganas de hacer nada con él. Tengo dos niños. ¿Y si me equivoco, y si estoy cegada, qué debo hacer?

RESPUESTA DE LA EXPERTA Quieres salir del pozo en el que estás. Dices que no estás enamorada de tu marido y si de la nueva persona. Y también que tienes miedo a equivocarte…

El miedo que sientes te avisa de que mucho está en juego. Romper el proyecto de toda una vida. Interrumpir la historia de una familia para empezar una nueva que tal vez valga la pena… o no.

Las dinámicas de atracción entre seres humanos son naturales. La vida pulsa a través nuestro activando atracción o repulsión de las personas que nos vamos encontrando. En cuanto al enamoramiento, una vez pasada la fase inocial la intensidad emocional decrece y lo que queda es el cariño, el compromiso y el fuego cultivado.

Mi curiosidad se orienta hacia el estado de tu pareja actual. ¿Qué os ha pasado? ¿Qué hay del vínculo que os unió y os empujó a formar una familia? Mantener el amor no es algo que simplemente 'sucede'. Es algo a cultivar, a veces arduamente, sobre todo después de tener hijos. A menudo hace falta contar con ayuda externa, como un terapeuta o persona especializada en acompañar a parejas.

Existen personas que se separan, encuentran una nueva pareja y vuelven a reproducir con ella los mismos patrones negativos que existían en la relación anterior. Esto sucede porque esta persona ha evitado realizar el crecimiento interno que la relación antigua le invitaba a hacer.

En base a todo esto, y sea lo que sea que decidas, te animo a considerar los aprendizajes y cambios internos que tienes que realizar a raíz de esta situación.