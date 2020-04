La FETH reclama al Gobierno la prórroga de los ERTEs hasta el 31 de diciembre ante la situación del turismo en verano

Así lo ha afirmado el presidente de la patronal turística, José María Mañaricúa, en unas declaraciones a Europa Press en la que agregó que mientras persista el cierre del espacio aéreo, "poco o ningún efecto tendrá sobre la empresa turística el desconfinamiento de las personas".

Por ello, tras apuntar que en este tipo de situaciones la sanidad prima sobre la economía, señaló que tampoco hay que olvidar la importancia de mantener los puestos de trabajo, sobre todo teniendo en cuenta que Canarias recibió el año pasado 15 millones de turistas y que el sector aporta el 35% del PIB de las islas.

De esta manera, contemplando un verano en el que solo podrá haber un turista local, expuso que "serán pocos los complejos que abrirán sus puertas", para recordar que la imposición un aforo máximo del 30% y la imposibilidad de usar las zonas comunes hace que la medida vaya dirigida más a los hoteles urbanos que a los turísticos.

LA APERTURA DE LOS HOTELES CANARIOS ES PRÁCTICAMENTE "INVIABLE"

"[El plan de desescalada] No contempla nada con nuestro modelo de sol y playa, un modelo totalmente dependiente del sector aéreo, de nuestros clientes alemanes, británicos y escandinavos, y por la tipología de nuestros hoteles prácticamente su apertura es inviable", observó.

Al respecto, aseguró que no tiene sentido que un hotel abra al 30% si el espacio aéreo va a seguir cerrado, ya que no podrán llegar turistas al archipiélago canario.

Mañaricúa hizo especial hincapié en que lo que el sector turístico canario necesita del presidente, Pedro Sánchez, es que decrete la prórroga automática de los ERTEs por fuerza mayor hasta el 31 de diciembre para preservar los puestos de trabajo y las empresas.

Asimismo, entendió que si no se produce esta prórroga y un complejo tiene que abrir al 30% de su capacidad, habría un 70% de la plantilla que no necesitaría, lo que situaría al archipiélago en un escenario "muy grave". "Estaríamos viendo cómo se abre un hotel pero no hay posibilidad de dar trabajo a cocineros o camareros, por ejemplo", señaló.

SIN ESPACIO AÉREO NO HAY CLIENTES Y SIN CLIENTES NO SE PUEDE ABRIR

No obstante, el presidente de la FEHT reiteró que la premisa principal de la situación es que si no hay espacio aéreo abierto no hay clientes y sin clientes tampoco de pueden abrir los hoteles.

"Este verano -comentó- veremos como pequeños complejos alojativos extrahoteleros y pequeños hotelitos abrirán especialmente para el mercado local y las pocas personas de la propia isla que decidan hacer vacaciones en un comento en el que la economía de las familias esté mermando y, a su vez, estos complejos tendrán muy difícil abrir cuando solo pueden ocupar el 30% de sus habitaciones".

Por lo tanto, para Mañaricúa todo apunta a que se va a una situación de prórroga automática de ERTEs por fuerza mayor hasta el 31 de diciembre. "Es lo que tiene que hacer el Gobierno si quiere preservar los puestos de trabajo en la hostelería", ya que de no ser así el empleo quedaría incluso más "gravemente dañado".