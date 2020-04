El Ayuntamiento de Valladolid adjudica por 344.606 euros la instalación de los toldos vegetales en la calle Santa María

Este ha sido uno de los acuerdos adoptados en la reunión, celebrada por vía telemática, de la Junta de Gobierno municipal, presidida por el alcalde de Valladolid, Óscar Puente.

En el Área de Innovación, Desarrollo Económico, Empleo y Comercio se ha dado el visto bueno a la adjudicación del contrato de obras de infraestructura verde para la instalación de toldos vegetales en la calle Santa María, adjudicadas a la mercantil Tierra Ingeniería y Paisajismo por un importe total de 344.605,96 euros, dentro del proyecto Urban GreenUp.

En este expediente, promovido por la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico, se prevé la instalación de once estructuras verdes con sombra, que incorporan el espacio para la plantación de enredaderas y plantas trepadoras de rápido crecimiento (adaptadas a las condiciones climáticas).

Será necesario el uso de especies caducifolias caducas, que permiten pasar la luz del sol en invierno y el plazo de ejecución de los trabajos será de 123 días naturales (aproximadamente cuatro meses) desde el momento en que se pueda iniciar la obra.

En este mismo área el órgano de gobierno ha dado el visto bueno a la adhesión del Ayuntamiento a la entidad no lucrativa denominada Fundación Cotec para la innovación, designado como representante municipal al alcalde y como suplemente primero a la concejala de éste Área.

El Consistorio, a través de su Agencia de Innovación y Desarrollo, viene manteniendo desde hace años una importante apuesta por la innovación como política transversal y motor de desarrollo económico y social.

Valladolid ya actúa como ciudad demostradora en numerosos proyectos europeos basados en la innovación, ha sido pionera en iniciativas replicadas en otras administraciones públicas como su apoyo a la movilidad eléctrica, el programa de retorno del talento o la hoja de ruta hacia la economía circular.

Por su parte, la Fundación Cotec para la Innovación es una organización privada sin ánimo de lucro, de naturaleza fundacional, cuya misión es contribuir al desarrollo del país mediante el fomento de la innovación en la sociedad y la empresa españolas.

El Ayuntamiento de Valladolid ha recordado en un comunicado recogido por Europa Press que comparte con la Fundación Cotec su visión de la innovación como cambio no solo tecnológico, basado en el conocimiento no solo científico y que aporta valor no solo económico.

La incorporación a la Fundación se presenta ante el Ayuntamiento como una oportunidad para "fortalecer el posicionamiento de Valladolid como ciudad innovadora, obtener y compartir conocimiento con otras entidades y participar en grupos de trabajo que facilitan el aprendizaje mutuo, contar con el asesoramiento de expertos en diversos campos de la innovación, la educación, el empleo y la tecnología, desarrollar sinergias y contactos que faciliten la formación de consorcios y alianzas público-privadas de cara a nuevos proyectos y actividades y recibir el apoyo de la Fundación para la difusión de sus actividades innovadoras" o para participar en los eventos y actividades de la Fundación, "especialmente en las cumbres de Cotec Europa y en los eventos 'Imperdibles de COTEC'.

Entre los asuntos del Área de Movilidad y Espacio Urbano, el órgano de gobierno ha concedido la licencia de obras para la construcción de dos viviendas unifamiliares en las calles Subida a la Fuente de El Sol y Ribazo.