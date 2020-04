Ivana Icardi, ¿embarazada en 'Supervivientes' tras romper con Hugo?

En Supervivientes, cuando una trama se cierra, lo más probable es que se abra otra. Eso es lo que ha podido pasar con la relación entre Hugo Sierra e Ivana Icardi. La pareja, que inició un romance coincidiendo con el arranque de la aventura, ha decidido cortar después de algo más de dos meses.

Sin embargo, a pesar de la ruptura puede que esa relación haya tenido, digamos, consecuencias. De eso hablaron y, sobre todo, especularon en la noche de este martes en el plató de Telecinco, donde los colaboradores piensan que la argentina puede estar embarazada.

Todo surge a raíz de una conversación de la superviviente en la isla en la que confesó que no le llega la regla. "Pediría un test de embarazo", dijo.

Acto seguido, las divagaciones han empezado a fluir en el plató de Mediaset. "Voy a aclarar lo del test de embarazo", dijo Carlos Sobera, presentador de Tierra de Nadie. "La organización está a la espera de que Ivana decida y si ella desea hacerse el test pues se le hará llegar uno", argumentó.

Los colaboradores también comentaron la jugada. Adara no quiso entrar en cómo se tomaría que su ex fuera de nuevo padre: "No me pertenece opinar a mí de eso". Sin embargo, otra colaboradora, Nagore Robles, además de opinar de ello, soltó una bomba: "Ha habido más casos de algún superviviente que ha venido aumentando la familia", desveló.