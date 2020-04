Ford Almussafes preveu reprendre l'activitat el 4 de maig de manera progressiva i amb més seguretat

La planta de Ford a Almussafes (València) preveu reprendre l'activitat -després de l'aturada provocada per la pandèmia de Covid-19- el pròxim 4 de maig "de la manera més segura". Per a això, el dilluns 27 d'abril, direcció i comité d'empresa esperen signar el protocol de seguretat que permeta el retorn, que serà, a més, progressiu.

Així ho va assenyalar el president del Comité d'Empresa i portaveu d'UGT en Ford Almussafes, Carlos Faubel, després de la reunió que s'havia convocat aquest dimarts per a parlar del programa de producció i ERTO.

El representant sindical va assegurar que la previsió és començar a reprendre l'activitat el 4 de maig, per al que serà necessari "fer-ho de la forma més segura i establir uns protocols que són més o menys comuns a tota la indústria de l'automòbil". També s'haurà d'establir quina és la fórmula per a traslladar tota la informació a la plantilla.

Per a tot això, s'ha fixat dilluns que ve, 27 d'abril, com a data per a subscriure un protocol de seguretat. A més, com la tornada haurà de produir-se de manera progressiva, s'obrirà en eixa mateixa jornada una taula de negociació en la qual s'abordarà un nou expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) que, segons la normativa estatal, caldrà veure si es planteja per força major o per causes organitzatives.