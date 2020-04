Hillary Clinton respalda la candidatuta de Joe Biden a la Presidencia de EE UU

JOE BIDEN CAMPAIGN / EFE

La ex candidata presidencial demócrata Hillary Clinton respaldó este martes la candidatura presidencial del exvicepresidente Joe Biden, a quien describió como un colega, amigo y el líder que Estados Unidos necesita en este momento.

"Piense en lo que significaría que tuviéramos un presidente de verdad, no solo alguien que actúa en la televisión", afirmó Clinton, quien fue derrotada en 2016 por Donald Trump en los pasados comicios presidenciales, durante una videoconferencia que emitió junto al actual aspirante a la candidatura demócrata.

Clinton se refirió a la crisis que afronta Estados Unidos, el país más golpeado por la pandemia del coronavirus en el mundo, con un millón de casos y más de 57.000 muertes, y consideró importante tener un presidente que no solo escuche a la ciencia y anteponga los hechos sobre la ficción, sino que una al país.

La ex primera dama estadounidense se sumó a la lista de líderes demócratas que han expresado su apoyo a Biden, quien tiene prácticamente asegurada la nominación presidencial demócrata, aunque faltan todavía algunos procesos de primarias en varios estados antes de la convención del partido, en la que debe ser proclamado candidato.

"Estoy encantada de ser parte de su campaña no solo para respaldarle sino para ayudar a resaltar muchos de los problemas que están en juego", indicó Clinton, quien afirmó que Biden "se ha estado preparando para este momento toda su vida".

Tras recordar que han coincidido en numerosos episodios durante los últimos 25 años, consideró que este es un momento en el que Estados Unidos necesita un líder, un presidente, como Biden.

"No solo he sido una colega de Joe Biden, he sido una amiga y puedo decir que desearía que él fuera presidente en este momento", puntualizó Clinton, a quien el exvicepresidente describió como "la mujer que debería ser presidente en este momento".

Ambos formaron parte de la Administración de Barack Obama (2009-2017), de quien Biden fue vicepresidente y Clinton secretaria de Estado.

El pasado 14 de marzo, Obama anunció su apoyo a Biden, en una decisión que enmarcó en la crisis del coronavirus en EE UU.

"Si hay algo que hemos aprendido como país en momentos de gran crisis es que el espíritu de velar por los demás no puede limitarse a nuestros hogares, nuestros lugares de trabajo, nuestros vecindarios o nuestras casas de culto. También tiene que reflejarse en nuestro Gobierno nacional", dijo el expresidente.

Biden también ha recibido el respaldo de sus antiguos rivales en la carrera por la nominación demócrata, siendo los más recientes en sumarse a su campaña la senadora progresista Elizabeth Warren y el izquierdista Bernie Sanders.