Sobera llama la atención a Rocío Flores y Ana María Aldón por sus comentarios contra la homosexualidad de Avilés

Carlos Sobera tuvo que ponerse serio este martes en Supervivientes: En tierra de nadie y llamar la atención a algunos de los concursantes del reality de Mediaset por sus comentarios contra José Antonio Avilés y su orientación sexual.

Algunos de ellos han estado realizando bromas sobre la homosexualidad del reportero en los últimos días y el presentador, en nombre del programa, ha querido reprenderles: "Dan una imagen de vosotros que no es lo bonita que merecéis".

Y añadió que "Son comentarios homófobos que da pena que sigan colándose. Tampoco les vamos a hacer un consejo de guerra...".

Avilés, por su parte, quiso quitarle hierro al asunto y señaló que "soy el primero que gasta bromas. Estamos en un grupo en el que no nos ofendemos entre nosotros. Por lo menos hacia mí, jamás me lo he tomado como una burla, sino como una conversación entre amigos, ironía honesta".

Avilés: "Sé que de ninguno de mis compañeros los comentarios han sido de burla" https://t.co/NzT6uvqB3J#TierraDeNadie10pic.twitter.com/EwZxhNwcR2 — Supervivientes (@Supervivientes) April 28, 2020

Antes de mostrar las imágenes, Sobera afirmó que "en ocasiones los concursantes hacen chistes y a veces se pasan de frenada... probablemente de forma involuntaria. Algunos comentarios sobre la homosexualidad de Avilés nos han hecho pensar que sería bueno reflexionar con ellos al respecto".

En el vídeo se podía ver cómo, en una conversación entre Rocío Flores y Ana María Aldón ambas comentaban: "¿Te imaginas a José Antonio siendo activo? Yo no le veo", señaló la hija de Antonio David. "Suelta las plumas que tienes en el culo, maricón, suelta las plumas", comentó la mujer de Ortega Cano.

"¿Tú alguna vez estuviste en el armario? ¿Tú crees que tu padre o tu madre no veían la pluma que tú tenías?", añadió la concursante mientras su compañera añadió que "iba derrochando aceite". Para concluir la conversación, Aldón señaló que "él, con un buen tronco en la mano, es feliz".

Sobera les dijo que "cuando uno escucha lo que habéis estado diciendo da un poco de vergüenza ajena, ¿no?". Avilés las defendió argumentando que no se ofendía, pero el presentador señaló que "probablemente haya gente viendo en casa el programa y que si lo sienta".

Rocío comento que "nunca he intentado burlarme con Avilés por ser activo o pasivo", mientras que Aldón afirmó que "no pretendía ofender a nadie, él me sigue la broma. Es cachondeo, guasa carnavalesca, que nadie se lo toma mal, a nadie le hablaría asi a él porque hay confianza".

"Si hacéis referencia a que, si esto le habrá sentado mal a alguien en su casa, todo el grupo pedimos disculpas al que se haya podido ofender", añadió Avilés, mientras que Sobera, para concluir el tema dijo: "Hemos querido reflexionar con vosotros sobre vicios del pasado".