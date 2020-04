Antonio Orozco, en 'La Resistencia': "Estar en este programa me resulta abrumador"

David Broncano entrevistó este martes a Antonio Orozco, que nada más conectar por videollamada con el programa de Movistar+ no pudo evitar reconocer que "estar en La Resistencia me resulta abrumador".

El cantante añadió que "parece que mi carrera dependiera de esta entrevista", provocando las risas del presentador. "Estoy hiperventilando y saturado", señaló Orozco.

"Me sabe mal: ¿Qué podemos hacer?", le preguntó Broncano. "Seguir con total normalidad. Desde que me dijeron que me iba a hablar contigo, llevo dos semanas haciendo sudokus", aseguró el cantante riéndose.

El presentador afirmó que "es una pena que no hayas podido venir cuando hacemos el programa normal porque la gente viene en plan 'que jardín me voy a meter' y luego es una charla normal de colegas".

"Estos días están siendo más problemático por las conexiones, por el retardo, los fallos técnicos... pero en general esto es la tranquilidad", añadió Broncano.

Pero Orozco insistió en la 'presión' que por aparecer en el programa ya que "he decorado mi casa como si fuera un plató para la entrevista". El presentador le respondió que "la verdad es que la tienes bonita", antes de comentar el motivo de la videollamada.

Y es que el cantante presentó un nuevo tema, Hoy: "Pero no hay disco todavía, es adelanto, ¿no?", señaló Broncano. "Si porque estamos a expensas de lo que pueda ocurrir, es todo muy incierto porque tenemos menos fechas y previsiones. Será pronto, eso seguro", concluyó.