Estopa, en 'El hormiguero: Quédate en casa': "Nunca habíamos pasado tanto tiempo separados"

El hormiguero: Quédate en casa contó este martes con la presenciade dos de los pocos invitados miembros del Club Platino del programa de Antena 3, los hermanos Muñoz, o lo que es lo mismo, el dúo musical Estopa.

David y José comentaron con Pablo Motos como están llevando el confinamiento en casa por la alarma sanitaria por coronavirus, e incluso tuvieron tiempo para cantar en directo su tema Corazón sin salida.

"¿Alguna vez habéis pasado tanto tiempo separados como ahora?", les preguntó Motos. David fue el primero en contestar que "no, para nosotros es algo totalmente insólito", mientras que José añadió que "jamás en la vida".

David afirmó que "hablamos todos los días y no necesariamente de trabajo. Comentamos nuestras chorradas a diario". El presentador señaló que ·hacéis todos los días una quedada que la llamáis 'de vidrio'".

"Si, después de hacer deporte nos tomamos un té", comentó irónicamente José. "Vidrio no, más que nada por mi mujer, que me dice que tengo que entrenar músculos y utilizo los cartones de leche y los bidones de detergente para hacer peso muerto", añadió sonriendo David.

Eso sí, "de momento, no he entrado en eso, pero algún la tendré que hacerla caso", añadió el músico. "¿Te estás poniendo cachas?", le dijo Motos, pero al escucharle, David negó con la cabeza efusivamente y con una sonrisa en la cara: "No lo estoy haciendo".

Dificultades con las tareas del colegio

Motos también quiso saber cómo llevaban hacer los deberes con sus hijos: "Vaya mierda", exclamó David, provocando las carcajadas del presentador y los colaboradores del programad de Antena 3.

"Mi hijo va a 2º de Primaria y le pregunto: ¿Y estos deberes? Está con sumas y restas, pero se lo enseñan con un método diferente al que las aprendí yo. No es más difícil, pero es otra forma de hacerlas", comentó José.