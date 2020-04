El comité coruñés de Alu Ibérica tacha de "jarro de agua fría" la reunión sobre la venta y acusa a Parter de "mentir"

En declaraciones a Europa Press, López Corbacho asegura que el Ministerio "no aclaró" si esta compraventa va a salir adelante ni cuál va a ser el futuro de la planta, porque Parter "mintió a todos" y "obró de manera oscura" y "tratando de engañar".

Y es que Parter ha trasladado que "a los pocos días" de hacerse con las plantas "ya estaba negociando" una traspaso de las mismas hacia Grupo Riesgo, pero no lo había comunicado debido a un acuerdo de confidencialidad.

En la reunión ha participado el secretario general de Industria, Raül Blanco, representantes de los Gobierno de Galicia y Asturias, sindicatos de las plantas y Parter. Corbacho censura que Alcoa no haya participado, a pesar de que ya no sea la titular, dado que "tiene una responsabilidad" al no pasar los dos años del proceso de garantías y ante "las dudas en la validez de lo que está haciendo Parter".

Ahora las partes se emplazan a una nueva reunión tras evaluar la información y la documentación sobre esta operación. "Seguimos esperando la explicación a fondo del Gobierno y que se pongan las cosas en su sitio", deja claro.

El presidente del comité de empresa de la planta coruñesa avisa de que "cualquier cosa que se haga tiene que pasar por unas auditorías como dios manda, cerciorarse que hay solvencia y que hay honestidad".

"TOMADURA DE PELO" AL GOBIERNO

Por ello, reprocha que esta situación "es una tomadura de pelo enorme" al Ministerio de Industria al "no haber fiscalizado como debería" la venta realizada en su día por Alcoa.

"No vamos a olvidar nunca que el Gobierno dijo que esta iba a ser la solución, y ahora que lo han engañado, aquí no aparece un informe de nadie, de la solvencia de esta gente, de nada", censura López Corbacho.

Opina que se ha provocado "un gran perjuicio" para los trabajadores, al no ver "ni una sola inversión" en nueve meses desde que Parter se hizo con las plantas, ni haber un desarrollo industrial.

Actualmente, la planta de A Coruña trabaja con normalidad, más allá de los "servicios reducidos por el tema del COVID", pero "como se estaba cuando se vendió".

Los trabajadores reclaman al Gobierno "contundencia" y que se "intervengan" las empresas para que fiscalice las inversiones y se "tutele" hasta que lleven a cabo los proyectos previstos.