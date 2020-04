Malestar de los padres por la decisión de no volver a los aulas y su impacto en la conciliación: "No lo han consensuado con nosotros"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este martesque los centros educativos no reabrirán hasta septiembre, con algunas excepciones como los centros para conciliar la vida familiar y la laboral y para la Selectividad. Esta decisión ha pillado por sorpresa a las asociaciones de padres y madres y aseguran que, aunque estén de acuerdo con la medida se quejan de que "no ha sido consensuada" con ellos y que se han enterado por los medios de comunicación.

El presidente de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (Concapa), Pedro José Caballero, ha explicado a 20minutos que "lo ven positivo" y ya lo venían pidiendo, aunque exigen medidas "claras, precisas y generales". Desde Concapa critican que los anuncios del Gobierno no son claros.

"El anuncio es este pero podría cambiar y esto crea un desasosiego, dice Caballero. Y añade que desde su asociación lo ven como "algo positivo" que llevan pidiendo desde hace tiempo. Consideran que dar por finalizado el curso tranquilizará a las familias porque hasta ahora no estaba claro.

Pero, Pedro Caballero, insiste en que el Gobierno debe hacer otro anuncio donde concrete medidas "claras, precisas y generales" para que cuando se levante el estado de alarma "tengan medidas aplicadas o preparadas para que las familias que tengan la posibilidad de volver a sus trabajos puedan conciliar la vida familiar y laboral". "Si yo me tengo que incorporar a partir de mayo, en el calendario escolar queda un mes. A ver qué hago en ese mes: si mi hijo se queda en casa o no. Por ello, queremos que se instrumenten las cosas", subraya.

Por otra parte, Leticia Cardenal, la presidenta de la Confederación Española de Asociaciones de Madres y Padres de España (Ceapa), ha señalado que "era lo esperado" y que desde la asociación siempre han dicho que "hay que respetar lo que dice Sanidad y los expertos, no solo dice que Educación". "No nos queda de otra que acatar", señala Cardenal.

Se quejan de que la decisión no ha sido "consensuada"

Tanto Ceapa como Concapa aseguran que se han enterado por los medios de comunicación y que no conocían antes este anuncio. Cardenal asegura que estuvo desde la 13:00 esperando la comparecencia de Sánchez. "Tuve que aplazar el paseo con el niño, pero sobre las seis menos diez no veía que iba a comparecer hasta las ocho y decidí dar el paseo con el niño. Cuando ya estaba fuera con mi hijo me empezaron a llamar los medios de comunicación. Yo no sabía nada", asegura.

Por su parte, Caballero dice que no les parece mal lo que diga, pero "que comunique, comente y consensúe" con la comunidad educativa. Añade que "es tan fácil como hacer una videoconferencia con las organizaciones representativas de la comunidad educativa" antes de comunicar nada."Por lo menos así ya está consensuada. Tampoco le vamos a decir a él lo que tiene que decir pero que no nos pille de sorpresa con los medios de comunicación", valora.

Apertura de centros para la conciliación

Desde el Gobierno, ha especificado que abrirán los centros de infantil de hasta seis años para familias que "acrediten que los progenitores tienen que realizar un trabajo presencial sin posibilidad de flexibilización. "Siempre con limitación de aforo", según fuentes del Ejecutivo.

Sobre esto, la presidente de Ceapa dice que "son noticias que él (Pedro Sánchez) ha lanzado pero hay que ver en qué se basan". "Según he leído son para menores de seis años. Sin embargo, nosotros entendemos que los niños mayores de seis años también tienen problemas para la conciliación", recalca.

Además, dice que esta decisión no solo la tiene que tomar Educación, sino que tienen que intervenir otras administraciones. "Se tienen que poner de acuerdo para intentar facilitar esa conciliación. Las familias siempre hemos tenido problemas de conciliación y se lo hemos pedido a ayuntamiento y consejerías que se involucren y en este caso también lo pedimos", apunta.

El Gobierno amplía las excepciones

Pedro Sánchez solo puso dos excepciones: EBAU y apertura de centros para conciliar para los menores de seis años, pero, dos horas después, el Ministerio de Educación ha ampliado esas excepciones. Según informan fuentes del Departamento, podrán acudir a clase, si lo desean (es voluntario), no solo los que se presentan a Selectividad (unos 217.000), sino los alumnos del resto de cursos terminales (4º de ESO, 2º de FP de grado Medio y Superior y último año de Enseñanzas de régimen especial).

Estos escolares se dividirán en grupos de 15 estudiantes y podrán alternar las clases presenciales con las online. Además, se permite la apertura de los centros de Educación Especial, donde cursan estudios 38.000 niños.

En verano habrá, asimismo, un programa de refuerzo académico que diseñará cada centro y focalizado sobre todo en los estudiantes que necesitan un apoyo extra, en especial aquellos que no cuentan con buenos medios técnicos en casa para seguir las clases o cuyas familias no pueden ayudarles con las tareas por falta de formación.