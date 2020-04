'#OPOñomeaestaOPO' no trabaja "en la lucha" de una única convocatoria de oposiciones docentes en 2021

Así lo han asegurado a Europa Press después de que la plataforma '#Opos2021XustasParaTodxs', que representa a estudiantes de los másteres de Secundaria, del curso de Profesorado Técnico de FP y de los grados de Magisterio Infantil y Primaria de Galicia, reclamase a la Xunta la realización de una única convocatoria de oposiciones de enseñanza para 2021.

En concreto, han planteado que la misma aglutine las plazas correspondientes a 2020 y 2021 ante lo que, en un comunicado, califican de "situación de vulnerabilidad" para "casi un millar de estudiantes si la Consellería de Educación abre el plazo de inscripción en cuanto finalice el estado de alarma".

En el mismo, consideraba también que los actuales aspirantes "también se verán damnificados al no poder computar el período trabajado el próximo curso, además del adelanto prematuro de las tasas para la formalización de la inscripción".

"LUCHA SANITARIA"

Desde '#OPOñomeaestaOPO', nombre con el que se movilizaron en redes sociales para recabar firmas y lograr el aplazamiento, han cuestionado algunos aspectos del comunicado de la otra plataforma. "Que se utilice lo nuestro", han señalado en referencia a los argumentos dados en el mismo sobre la situación de los actuales aspirantes, sin haber hablado con ellos.

"Nuestra lucha no fue laboral, sino sanitaria", han precisado, indicando que no se posicionan como colectivo "ni a favor ni en contra" de la iniciativa de la otra plataforma. "No estamos de acuerdo con que se citen causas en nuestro beneficio que no nos fueron consultadas previamente", han precisado a Europa Press en referencia a los argumentos dados desde '#Opos2021XustasParaTodxs'.

En todo caso, han dicho que lo que reclaman es que las plazas previstas en la convocatoria de este año "se blinden" de cara a las oposiciones de 2021 y han avanzado que en el seno del colectivo que integran el debate está ahora en relación al hecho de que "no se hagan llamamientos desde la Xunta" para "las bajas o jubilaciones". "Las áreas de esos docentes se están cargando a otros y estamos valorando si apoyar esa lucha", han sentenciado.