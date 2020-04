El PP acusa al Cabildo de Fuerteventura de eliminar el programa de emergencia social de apoyo frente al Covid-19

Al respecto, el portavoz del PP en el Cabildo, Claudio Gutiérrez, indicó que más de 11.000 personas están en situación de ERTEs en Fuerteventura, "no cobrarán hasta mayo y algunos en junio, es decir, no tienen ingresos. A estos hay que sumar las más de 4.000 familias que están paradas y no tienen acceso a ningún ingreso y los autónomos que han solicitado el cese de actividad", según informó el PP en nota de prensa.

Al respecto, indican que el Cabildo "no puede dejar en la cuneta a miles de familias", considerando que tienen que retomar este programa hasta que "la principal industria de la isla, el turismo, inicie su actividad y asuma una parte al menos de los trabajadores".