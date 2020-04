Vox no rechaza el endeudamiento pero exige un plan de ajuste del gasto

"De entrada no rechazo el endeudamiento, pero con prudencia y acotado y con un plan de ajuste del gasto municipal porque sino será irresponsable".

En declaraciones a Europa Press, también se ha mostrado partidario de "un relajamiento" de la regla de gasto para dedicar el remanente de tesorería de 2019 a emergencias de acción social. En la actualidad, el Gobierno central ha autorizado a los ayuntamientos destinar el 20 por ciento para atender las necesidades más perentorias de las personas más vulnerables, mientras que el resto se tendrá que dedicar a amortizar deuda.

"Ahora hay un consenso en solicitar que ese remanente se pueda emplear en las emergencias sociales y Vox es partidario. Creo que es una medida bastante razonable, siempre que se destine para esas situaciones de emergencia social".

Al respecto, ha apuntado que hay situaciones "muy dramáticas" y ante esta situación de excepcionalidad "sería muy deseable" flexibilizar la regla de gasto. Hay que tomar decisiones de este tipo, pero también hay que eliminar gastos superfluos", ha señalado al citar cursos de "mindfulness" en la Casa de la Mujer, entre otros.

AUTOCRÍTICA DEL PSOE

Julio Clavo ha calificado de "oportuna" la moción que presentarán los grupos del PP y Ciudadanos para crear una comisión de reconstrucción de Zaragoza cuando concluya el estado de alarma, si bien ha disentido del nombre porque la ciudad "no está en ruinas, sino que tiene todos el aparato productivo listo para volver a reanudarse".

Ha avanzado que Vox apoyará la iniciativa, que presumiblemente saldrá por unanimidad, y ha puntualizado que al ser una comisión especial los miembros son los grupos municipales, aunque "se puede dejar participar con voz, pero sin voto a las entidades de la ciudad", entre las que ha citado la FABZ o la Unión Cesaraugusta, junto a asociaciones y entidades sectoriales de hosteleros o comerciantes.

"Me parece muy interesante que puedan hacer aportaciones y cuantas más ideas mejor, pero entiendo que los términos en los que está planteada se ciñe al reglamento y será un órgano estrictamente municipal abierto a otras contribuciones".

Sobre la petición del PSOE para que el Gobierno municipal presente un plan tras el desconfinamiento, Julio Calvo ha considerado que es "demagógico" porque se desconoce la situación económica, ya que mientras unos organismos hablan de una caída del PIB del 6 por ciento otros lo fijan en el 15 por ciento o más.

"La salida del desconfinamiento no tiene normas claras y no se puede criticar al Gobierno municipal, otro motivos habrá, pero no por este". A su parecer, no se puede elaborar un plan si se desconocen los parámetros con los que se va a encontrar. "El PSOE debería estar haciendo autocrítica en todo el Estado, ellos tienen más motivos de crítica que no el Gobierno municipal", ha zanjado.