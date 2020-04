Cooperació.- La nova condemna a Blasco obri diversos escenaris sobre la seua possible entrada a la presó

Blasco arrossega dos condemnes pel cas Cooperació. La primera, per la peça 1 relativa a frau en subvencions a ONG, la majoria per a projectes a Nicaragua, per la qual se li van imposar sis anys i mig de presó, i per la qual troba actualment en règim de semillibertat després d'eixir de la presó el passat mes de febrer del 2019 en haver complit la mitat de la pena fixada. I la segona, per les peces 2 i 3 del mateix procediment, per la qual ara se li ha condemnat a un any més de presó.

En aquest punt cal recordar que es tracta d'una mateixa causa amb similars delictes i fets i que, com a màxim, a Blasco se li podia condemnar a huit anys -la pena més alta del delicte de malversació-. Com ja se li van imposar sis i mig en el primer procés, solament li podia recaure un any i mig més llevat que s'afegiren nous delictes, segons arreplega la recent sentència de l'Audiència que va decidir deixar en un any eixa nova condemna.

En aquesta situació, i en ser la pena per la qual ha sigut condemnat ara inferior a dos anys, es plantegen dubtes sobre el seu possible ingrés a la presó per a complir-la.

Així, Blasco podria tornar a ingressar a la presó si la sentència es declara ferma -és a dir, quan ho dictamine el Tribunal Suprem davant els recursos que s'han anunciat per part de les acusacions-.

Però depèn de diversos factors, segons han apuntat experts juristes consultats per Europa Press. La majoria d'ells coincideix que malgrat que la nova sentència és per un any, en tractar-se d'una causa global, s'hauria de tindre en compte que la condemna final és de set anys i mig -és a dir, sis anys i mig per la peça 1 i un altre any més per les peces 2 i 3-.

Si s'acull aquesta premissa, l'exconseller hauria de tornar a ingressar a la presó per a acabar de complir la pena fixada. En cas contrari, segons aquests experts consultats, s'estaria afavorint el reu i la divisió de peces efectuada en el procediment. Té antecedents i no es tracten de nous delictes, insisteixen.

No obstant açò, Blasco, condemnat per malversació, prevaricació i falsedat en relació amb frau de subvencions a ONG i un projecte fallit de l'hospital d'Haití, podria evitar la presó malgrat aquesta premissa si des de Vigilància Penitenciària es té en compte la seua edat (75 anys) i es valora el seu estat de salut.

I queda pendent la seua responsabilitat civil que, en aquest últim cas, l'Audiència no ha arribat a fixar i ho ha deixat pendent per a l'execució de la sentència en no veure informe pericial de l'Advocacia de la Generalitat i en estimar que existeix un procediment obert en el Tribunal de Comptes.

Sobre aquest punt, la Generalitat ja ha anunciat que pensa presentar davant l'Audiència un escrit d'aclariment per a demanar que es fixe la responsabilitat civil, ja que sí es compta amb un informe d'un pèrit i, a més, recorda que la causa oberta en el Tribunal de Comptes és per la peça 1 de la causa.

TRES ANYS I SET MESOS A LA PRESÓ

Rafael Blasco va ingressar a la presó el 15 de juny de l'any 2015 després de confirmar el Tribunal Suprem la condemna per la peça 1 del cas Cooperació encara que la va rebaixar en un any i mig, ja que el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) li havia fixat huit anys.

En l'establiment penitenciari de Picassent ha romàs durant tres anys i set mesos, fins que al febrer del 2019 va aconseguir el tercer grau després de complir una mica més de la mitat de la condemna imposada i aprovar-ho la secretària general d'Institucions Penitenciàries. La seua condemna per aquests fets acaba al desembre del 2021 i es va acordar que la liquidara en un Centre d'Inserció Social (CIS).