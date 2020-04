El príncipe Harry lee cuentos a los más pequeños en la presentación de un especial de 'Thomas y sus amigos'

Tras desvincularse el pasado 1 de abril de la primera línea de la realeza británica, el príncipe Harry no ha dudado en participar en el 75 aniversario del personaje infantil Thomas the Tank Engine, de la serie Thomas y sus amigos. Para ello, el duque de Sussex ha mostrado su cara más sonriente, dispuesto a leer cuentos a los más pequeños, que podrán disfrutar de la publicación de un nuevo libro.

La nueva entrega especial de las aventuras de este personaje ficticio es animada y se titula Thomas and Friends: The Royal Engine. Pero eso no es todo, ya que en su trama incluye al príncipe Carlos de Inglaterra y a la soberana, lo que despierta especial ilusión en su hijo menor.

Tal y como se comprueba en el vídeo que recoge el homenaje, la cita tuvo lugar en un salón de tinte clásico, donde el príncipe Harry posó sentado en un sofá mientras sujetaba el libro. El marido de Meghan Markle se muestra emocionado, ya que se declara un fiel seguidor de esta serie, que le cautivó desde su niñez.

En este sentido, el duque de Sussex contó que guarda en su memoria "muy buenos recuerdos de crecer con Thomas y transportarme a nuevos lugares a través de sus aventuras. Él ha sido una agradable y familiar cara en muchas familias durante los últimos 75 años, entreteniendo, educando e inspirando a los niños en temas importantes gracias a sus emocionantes historias y personajes".

Aunque se ha publicado esta semana, Harry de Inglaterra grabó el mensaje el pasado mes de enero, antes de anunciar su deseo de dejar la vida real para mudarse a Canadá junto a su esposa y el hijo que tienen en común, Archie Harrison. Los beneficios que se obtengan de la venta del libro se destinarán a causas benéficas.

Debido a la crisis del coronavirus, el príncipe Harry y su familia permanecen instalados en su nueva residencia de la ciudad de Los Ángeles, en California (EE UU), de donde es originaria Meghan Markle, quien ha retomado su carrera como actriz, profesión que abandonó tras iniciar su relación con el hijo de Carlos y Diana de Gales.