Coronavirus.- Barceló: "Si fem test massius pensant que és una vacuna i està tot resolt, ens equivocarem"

La titular de Sanitat s'ha expressat en aquests termes en la roda de premsa per a informar de l'evolució del coronavirus a la Comunitat Valenciana, en la qual ha destacat que s'està augmentant el nombre de proves de detecció cada dia. Fins a hui, s'han realitzat 131.806 PCR i test. En concret, en les últimes 24 hores han sigut 2.139 PCR més i 4.015 test.

Preguntada per què valor donar i si se'n van a controlar test de seroprevalença que facen laboratoris o empreses privades, ha subratllat que des del seu departament segueixen la línia del Ministeri de Sanitat, que no veu recomanable que es duguen a terme d'aquesta forma. "Estem en línia amb el Ministeri, amb els protocols i les mesures que estableixen a qui han de realitzar-se i com", ha puntualitzat.

En aquest context, i insistida per si ajuntaments o empreses que vullguen realitzar-los als seus treballadors els van a poder fer, ha posat l'accent que "no és recomanable que duguen a terme els test pel seu compte" ja que ha d'haver-hi comunicació amb l'assistència sanitària i amb Salut Pública.

Així, Barceló ha advertit: "Si fem test massius pensant que és una vacuna i que està tot resolt, ens equivocarem" perquè el test confirmarà un possible negatiu "però no vol dir que, al cap de tres o quatre dies, puga ser contagiat o contagiar-se". Així que ha insistit que "no es tracta de fer test per test, sinó test a persones amb símptomes i controlats".

CRIDA A COL·LABORAR

Així mateix, en relació amb l'estudi de seroprevalença del Ministeri de Sanitat en les llars espanyoles per a conéixer la dimensió real de la pandèmia, Barceló ha explicat que ja estan començant a citar els ciutadans que s'han triat a través d'un mostreig del propi Ministeri i l'Institut Nacional d'Estadística i que, al llarg del dia, rebran una telefonada per a participar.

La consellera ha explicat que es passa un qüestionari i l'estudi es realitza als membres de la unitat familiar i a persones alienes, com cuidadors. "Demane per favor que a tots els qui els criden, que participen; que és necessari, que van a contribuir de manera molt decidida a eixa investigació, que no s'ha fet en cap altre país", ha sol·licitat.

Després de l'enquesta, els seleccionats seran citats dos tipus de prova: a un test extraient sang del dit i extracció de sang. A partir d'ací, seguiment als 21 dies i amb posterioritat.