Coronavirus.- El Departament de Salut de Dénia treballa amb les residències per a evitar "contagis massius"

Des del Departament, s'ha informat aquest dimarts que el grup, constituït des de l'inici de l'alerta per pandèmia, està format per professionals sanitaris i de l'Oficina del Comissionat de la Conselleria de Sanitat.

Així, participen professionals de la Direcció d'Atenció Primària, a més d'una mèdic i una infermera. Aquestes últimes són les professionals d'enllaç, encarregades de realitzar un seguiment diari de les residències, a través dels directors, metges o personal responsable del centre.

L'objectiu és "extremar al màxim" les mesures de prevenció, així com el control de tots els residents per a evitar "contagis massius", com ha ocorregut en altres comunitats autònomes.

Per a açò, es realitza un seguiment cada 24 hores dels pacients amb simptomatologia i una revisió a la resta dels residents, proves de detecció del virus, -en els casos en els quals està indicat- o mesures d'aïllament, si fora necessari.

L'equip de treball també duu a terme tasques de suport en la logística, en la prevenció, recollida de mostres i formació en protocols, com el de la correcta utilització dels Equips de Protecció Individual.