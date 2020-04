EPA.- La Generalitat lamenta les xifres d'atur i aposta per "repensar" el model productiu amb activitats més sostenibles

A més, Nomdedéu ha avisat que "desgraciadament encara no arrepleguen completament els durs efectes de la crisi de la Covid-19", atés que l'Estat d'Alarma es va declarar el 14 de març, a mitjan mes. En aquest sentit, ha assenyalat que a pesar que les xifres de desocupació són menys negatives que la mitjana del conjunt del país, on l'increment ha sigut de 121.000 persones (+3,79%), la Comunitat Valenciana ha sigut la segona autonomia que més ocupació ha destruït en termes quantitatius, per darrere de les Illes Balears.

Per sectors, la desocupació s'ha incrementat especialment en el sector serveis (+19.300 persones) i en l'agricultura (+3.500 persones), mentre que ha baixat en la indústria (-6.500 persones) i en la construcció (-8.400 persones).

Per aquesta raó, Enric Nomdedéu ha defès que "la Generalitat ha de seguir fent una reflexió seriosa cap al model productiu que vol caminar". "El predomini d'activitats volàtils, principalment de serveis i turisme, ens fa vulnerables i quan les coses van malament patim més que la resta", ha argumentat.

En aquest sentit, el director general de Labora ha destacat que, des de la Conselleria d'Economia Sostenible "seguirem repensant estratègicament l'economia, quines activitats volem prioritzar, i apostar fermament per activitats amb valor afegit, més resilients i sostenibles".