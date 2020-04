Coronavirus.-Barceló defèn franges separades per a xiquets, majors i esportistes després de l'experiència amb els menors

20M EP

La consellera de Sanitat, Ana Barecló, ha defès aquest dimarts la necessitat d'establir franges horàries separades de passejos per a xiquets, persones majors i esportistes per a evitar que es produïsca "una acumulació de persones" que puga suposar "un problema" després de l'experiència del passat diumenge, quan va haver-hi famílies que no van respectar les indicacions de distància de seguretat en el primer dia d'eixida autoritzada de menors de 14 anys.