Ahlamalik Williams, el bailarín de 26 años que ha conquistado a Madonna

Aunque venía barruntándose de antes, salió a la luz el pasado 24 de abril. Es decir, el pasado viernes. Ese día, Ahlamalik Williams cumplía 26 años y Madonna, casi 36 años mayor (en agosto cumplirá los 62) le felicitó de forma que dejaba claro que entre ellos dos hay algo más que una relación laboral.

"Feliz cumpleaños, amor mío. No puedo pensar en una persona mejor con la que pasar esta cuarentena", escribió la cantante de Like a Virgin, La isla bonita o Material girl a su chorbo delante de sus 15 millones de seguidores, dejando claro que Williams, su bailarín, no es solo su bailarín.

Muy ilusionada debe de estar, suponen los fans, dado que la artista no suele jamás compartir muestras de cariño y afecto públicamente, pero las fotografías que ella misma compartió no dejan lugar a dudas sobre la complicidad y el buen momento de sus sentimientos.

Y de su familia, porque Ahlamalik Williams tambiémn se ha ganado a las gemelas Stella y Esther, que tienen tan solo siete años pero que ya le tratan como uno más de la casa e incluso le dibujaron unas tarjetas de felicitación. También su hija mayor, Lourdes Leon (conocida como Lola Leon), de 23 años, habría dado el visto bueno a su madre.

El Daily Mirror británico ha desvelado quién es Malik (o Skitzo, como también es conocido). Hijo de militar y con dos hermanos, comenzó a trabajar con Madonna después de que esta lo viera en el America's Got Talent. Antes, había tenido un espectáculo imitando a Michael Jackson en un show de Las Vegas.

Tras ver sus actuaciones, la cantante se lo llevó para su gira Rebel Heart, en 2015, pero no ha sido hasta que unas fotografías en un hotel de Miami en actitud cariñosa han sacado a la luz su amor que no se ha hecho público, por lo que se cree que puede ser algo más reciente.

Los padres de Malik, por cierto, aprueban la relación: "Madonna no paró de hablar de lo mucho que se preocupa por nuestro hijo. Dijo que es inteligente y que tiene mucho talento. Nos dijo que está muy enamorada de él y que no teníamos nada de qué preocuparnos, ya que ella iba a cuidarlo".

"Sabemos que hay una gran diferencia de edad entre los dos. Pero le hemos dicho a nuestro hijo que el amor no entiende de edades. Le hemos preguntado qué siente por ella y nos ha dicho que nunca ha sido más feliz", han confesado sus progenitores..