El zasca de Patricia Pardo a Alfonso Merlos en 'El programa de Ana Rosa' tras el escándalo con Marta López

El periodista Alfonso Merlos acudió este lunes a El programa de Ana Rosa para hablar de la crisis del coronavirus en España, a pesar de que su nombre figure estos días entre los más mencionados en los platós de Mediaset tras salir a la luz su infidelidad a la exconcursante de Gran Hermano Marta López con la reportera Alexia Rivas la pasada semana.

Apoyado por Ana Rosa Quintana, el abogado no quiso centrarse en esta polémica, así que se remitió a hablar del avance del Covid-19 en nuestro país. Sin embargo, no todos los rostros del programa se posicionaron del lado de Merlos, tal y como demostró en directo la comunicadora Patricia Pardo.

La presentadora dio paso a la colaboradora para que informara sobre el caso de un estafador que ha aprovechado la pandemia para vender material sanitario falso a las residencias. "Vamos con más incívicos", avanzó entonces Pardo, dejando sin habla a la conductora del programa y a su invitado, que intercambiaron miradas de incredulidad.

Antes de su intervención, Merlos aprovechó para pedirle perdón públicamente a su expareja: "Durante un tiempo he mantenido una relación muy bonita con una persona a la que he hecho todo lo posible por cuidar, por proteger, por ayudar en muchas cosas y luego ella, como se ha pronunciado en las últimas horas, ha entendido que no había hecho las cosas bien. Si ella siente que merece una disculpa, a mí no me duele dárselas ahora mismo y en el futuro".