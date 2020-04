Coronavirus.- Zaragoza.- El PSOE propone un plan de reconstrucción de la ciudad con 119 medidas y 30 millones

Ranera ha incidido en que este plan ha sido elaborado tras mantener más de 20 reuniones virtuales con unas 30 entidades de distintos sectores, entre los que ha citado el pequeño comercio, la hostelería y restauración, junto a la cultura como los más perjudicados por la crisis por la pandemia del coronavirus.

Ha detallado que la aportación de los 30 millones de euros saldría del remanente de tesorería de 2019, que alcanza los 40,5 millones de euros, una vez descontado el 20 por ciento que el Gobierno de España ha autorizado dedicar a gasto social. El PSOE pide destinar esa diferencia en su totalidad en ingresos del Ayuntamiento para incorporarlo al que ha denominado 'Presupuesto COVID-19', ya que el inicial de este ejercicio "está superado por la nueva realidad" y el 90 por ciento de los hosteleros y comerciantes se podrían quedar por el camino, ha alertado.

En rueda de prensa por la aplicación Zoom, Ranera ha precisado que las ayudas directas aportadas por el Gobierno de la ciudad PP-Ciudadanos han sido "aplazar" el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y el Impuesto de Circulación, pero desde el PSOE se proponen "bonificar un porcentaje" a estos impuestos y la exención de tasas municipales hasta el 31 de diciembre de 2020, en lugar de hasta que venza el estado del alarma, como ha acordado el equipo de gobierno, porque "ya es evidente que no hay actividad".

DATOS

Tras dejar claro que el PSOE propone "inyectar oxígeno, dinero, a los comerciantes y hosteleros", Ranera ha explicado que las ayudas indirectas atañen al alquiler de los locales, las inversiones en la hostelería para el desempeño del negocio en condiciones de seguridad para trabajadores y clientes y también para el pequeño comercio.

Ha aportado el dato de que en Zaragoza hay unos 41.000 autónomos entre el sector de la hostelería y el comercio y ha cifrado entre 8.000 y 10.000 personas que "no han levantado la persiana". Para todos ellos, hay que hacer batería de propuestas y también incentivar el consumo con bonos de primera compra, ha agregado.

El plan del PSOE recoge ayudas al pago del alquiler porque un 90 por ciento de los locales comerciales y de hostelería son de alquiler y la medida pasaría por pagar desde el Ayuntamiento un porcentaje al arrendador, además de "flexibilizar" la ordenanza de veladores porque en verano "habrá miedo y los aforos serán distintos por lo que se tendrá que generar más espacio conciliando la circulación de los peatones".

En el ámbito de la cultura, los socialistas plantean bonificaciones o "comprar patrimonio y obra", además de la cesión de espacios públicos gratuitos porque las salas privadas tendrán problemas para abrir. "Debemos ser muy sensibles con este sector", ha dicho la concejal.

Asimismo, Ranera ha avanzado que las fiestas del Pilar "no podrán ser como antes", pero ha considerado que es una "oportunidad presupuestaria para hacer otras acciones dirigidas en este ámbito".

UNIDAD

La portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza ha manifestado que ésta es la peor crisis sanitaria que ha vivido el país y dará paso a la "peor crisis económica y social" por lo que ha abogado por "hacer un ejercicio de empatía y humildad para alcanzar los mayores consensos posibles para salir juntos".

Para eso, su grupo ha ideado crear un Observatorio municipal como espacio permanente de estudio con expertos independientes para hacer valoraciones que permitan salir en el menor tiempo posible.

Al respecto, ha señalado que el Gobierno municipal ha propuesto crear un Comisión especial por el futuro de Zaragoza, y tras indicar que el nombre es lo de menos, ha dicho que la "línea roja" será quién la conforma.

Ha argumentado en este punto que al ser especial tienen que estar los agentes económicos y sociales y las entidades ciudadanas de la Federación de Asociación de Barrios de Zaragoza (FABZ) y la Unión Cesaraugusta para que participen de forma activa y llamar a sectores específicos de forma puntual.

Además, en esta disponibilidad de aunar esfuerzos, respecto a la que el alcalde, Jorge Azcón, también tiene voluntad, Ranera ha deslizado que "sería interesante que la presidencia de la comisión se le ofreciera al grupo mayoritario, que es el PSOE", pero lo ha dejado a la discreción del alcalde.

También ha considerado que el plan de retorno a la ciudad que se aplicará cuando acabe el estado de alarma afectará a la movilidad, los aforos y la distancia social en los equipamientos municipales. "En la Administración, habrá que dar seguridad al personal municipal y a los ciudadanos, pero la sensación que tenemos es que vamos tarde", ha constatado.

Ranera ha contado que si el estado de alarma acaba a finales de mayo, el tiempo va muy justo para aplicar el plan del día después y ha apremiado al Gobierno de la ciudad a presentarlo. "Solo vemos que el Gobierno de la ciudad aporta datos de los gastos que se incrementan y no de los ingresos que se dejan de percibir al no abrir los equipamientos, pero no vemos un plan para la reactivación económica. Ahora toca el esfuerzo del Ayuntamiento de Zaragoza".

ENDEUDARSE

La portavoz del grupo municipal del PSOE se ha preguntado que si no es ahora cuando puede hacerse un presupuesto que pase por el endeudamiento, cuando será el momento.

Ante los cálculos del equipo de gobierno de poder endeudarse hasta los 74 millones de euros, Ranera ha aclarado que es el margen que permitiría al Ayuntamiento al tener el endeudamiento en el 94 por ciento cuando por ley se puede llegar al 110 por ciento.

A su entender, "es el instrumento político para salvar a los ciudadanos y si es la garantía para que ningún comercio se quede atrás y si se puede incorporar una inyección económica para los alquileres, es lo que toca, sino qué sentido tienen los presupuestos", ha esgrimido.

Sobre el Plan de desescalada del Gobierno de Aragón, ha abundado en que los ayuntamientos tienen que ir en coordinación con la Administración local, como ha ocurrido este mes y medio con el consistorio de Zaragoza, ha anotado.

A su parecer, son las autoridades sanitarias las que tienen que garantizar que haya los menores riesgos para que la actividad económica sufra lo menos posible y por eso son importantes esas comisiones para ver el punto de equilibrio entre garantizar la seguridad y apostar por la actividad económica.

"Lo decepcionante es no tener la garantía de un plan de retorno y de ayudas directas e indirectas para los comercios y no trabajar en los consensos con expertos", ha apostillado.

EXPOSICIÓN DEL ALCALDE

Ranera se ha declarado no partidaria de la "sobrexposición excesiva" que, a su entender, ejerce el alcalde. "En el PSOE no lo hacemos y si pedimos dar ejemplo a los ciudadanos, hay que tener contención, pero me interesa llegar a consensos para el día después, aunque la iniciativa política depende de este gobierno", ha sostenido.

La portavoz socialista ha recordado que a todos los ciudadanos se les han solicitado "esfuerzos brutales", desde los niños, hasta quienes han cerrado sus negocios por decreto y en repetidas ocasiones se les ha pedido ser ejemplarizantes.

"Ahora es la Administración la que ha de apostar por proyectos para salir de la crisis y el ciudadano tiene que percibir que nos dedicamos a trabajar", ha concluido.