El Hospital del Mar usa inteligencia artificial para diagnosticar la COVID-19

5/9 i 3)El diagnòstic de la radiografia (o placa) de tòrax, on l'equip de radiòlegs de l'@hospitaldelmar determina si hi ha indicis de #COVID19 a la imatge. En un gran esforç per part de l'equip de radiologia, els resultats triguen uns 30-60 minuts en estar disponibles. pic.twitter.com/BjAC78LnWl