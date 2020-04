Antonio José habla por primera vez de su relación con Marta Marchena: "Ella es muy especial"

La cuarentena está haciendo que afloren y salgan a la luz muchas de las relaciones que los que las llevaban las disimulaban debajo de un halo de hermetismo y misterio. Las hay de todos los tipos, desde Brad Pitt y Alia Shawkat (quien interpretase a Maeby en Arrested Development) a, claro, el culebrón de la cuarentena, el ya bautizado en redes como Merlos Place.

Pero hay más, como los que después de muchos rumores se confirman. Ese es el caso de Antonio José y Marta Marchena, que se ha dicho que venían viéndose desde hace varios años. En concreto, desde 2016, un año después de que él ganase La Voz.

El cantante de Palma del Río, en Córdoba, siempre ha sido muy celoso de su vida privada, y hasta ahora nunca había hecho declaraciones al respecto, dejando siempre claro que su condición de famoso se debía únicamente a su vertiente artística.

De hecho, sus redes sociales (en Instagram acumula casi 735.000 seguidores) están copadas casi absolutamente por imágenes promocionales y de ámbito profesional casi en exclusiva. Pero antes decíamos "hasta ahora", porque el aislamiento ha conseguido una muestra de afecto virtual de Antonio José.

"Ey, familia de mi alma, os presento a quien me está ayudando a llevar mejor mi confinamiento y a la que me está aguantando las horas y horas de desvelo en las noches, con la música a toda voz", comienza diciendo el autor de Me haces falta o Me equivocaré.

"Ella es alguien muy especial para mí, Marta Marchena. Quererla [sic] mucho", ha escrito el músico de 25 años sobre la influencer sevillana junto a dos imágenes, una de ellas poniendo morritos y en la otra, un collage hecho a partir de una sesión en la que toman un cóctel o batido.

Sus fans no solo no se han sorprendido sino que les han dado la enhorabuena, así como muchos amigos de la pareja: Almudena Navalón y su enorme emoticono de corazón rojo; o los corazones negros de Anabel Pantoja; o el "¡Guapos!", de Carlos Right; o el "Pareja de guapos" de María Isabel.

Ella, por ahora, y a pesar de que es lógico pensar que le ayudaría en su carrera como modelo e instagrammer (tiene actualmente cerca de 80.400 seguidores) no ha subido ninguna fotografía junto a su pareja, lo que hace pensar que esto solo es el principio de la confirmación oficial.