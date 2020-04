Laura Escanes contesta a las críticas por dar espaguetis a su hija de seis meses

Laura Escanes es una de las celebrities más cuestionada por redes sociales. Si hace unos días se convirtió en la protagonista de numerosos memes acerca de su relación con Risto Mejide y la diferencia de edad que existe entre ellos, ahora ha vuelto a situarse en el punto de mira.

¿El motivo? Una publicación de su hija Roma, de seis meses, donde la pequeña cogía con sus propias manos unos espaguetis. La influencer desveló que tanto ella como su pareja optaron por el método BLW, una alimentación autoregulada por el bebé, para que este coja con sus manos alimentos enteros, en lugar de triturados.

Unas críticas que no tardaron en llegar. Numerosos seguidores acusaron a Laura de poner en peligro a la pequeña Roma, ya que con solo seis meses no estaba preparada para incorporar esos alimentos. “¡Pero a esta mujer cómo se le ocurre dar espaguetis a un bebé de seis meses! No tiene dientes, se puede ahogar y no alimenta, ¿a ti no te han enseñado que tienen que comer papillas y purés?”, escribió una usuaria.

Roma comiendo espaguetis. INSTAGRAM @LAURAESCANES

La joven quiso poner un toque de humor a las críticas, y a través de sus redes sociales comentó: “¡Pero cómo se me ocurre! ¡A la hoguera!”. Además, el presentador Risto Mejide comentó en la publicación con un "INmperdonable". Sin duda, una pareja que está acostumbrada a las críticas por redes sociales y decide tomárselo con humor.