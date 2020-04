Santander impulsa el cambio de movilidad ante la previsión de limitar el aforo del TUS

"De esto va a salir un impulso notable del cambio de modelo de movilidad", con la "aceleración de muchos procedimientos", ha afirmado hoy el portavoz del equipo de Gobierno, Javier Ceruti, a preguntas de los medios en una rueda de prensa para informar de los acuerdos de la Junta de Gobierno local.

Ceruti ha explicado que ya se han producido reuniones entre el Ayuntamiento y las asociaciones para analizar el cambio de modelo de movilidad en Santander, donde el concejal cree que se pueden impulsar "avances importantes" de medidas que antes de la crisis del coronavirus se contemplaban a medio o largo plazo.

Este "avance" es el "toque positivo" de la crisis y supone el "impulso" del carril bici compartido e intentar reabrir "lo más rápido posible" el circuito de bicicletas municipal para atender la realidad de que "la gente va ser reticente a utilizar el transporte público y aunque no lo fuera, es previsible que se limite de manera muy importante la capacidad de transporte" público, de forma que en los autobuses no se permitan las aglomeraciones, por ejemplo.

Ante esta situación, o se utiliza el vehículo particular y se genera "un verdadero problema de tráfico" o se promueven alternativas como la bicicleta, patinetes, etcétera.

SERVICIOS SOCIALES

Por otra parte, Ceruti ha anunciado que está "a punto de implementarse" una herramienta para agilizar la tramitación de los Servicios Sociales municipales para la reducción de burocracia y que se traducirá en "menos horas extra".

También ha informado que la Alcaldía ha solicitado a las diferentes concejalías propuestas de modificación y reducción de su presupuesto para poder reforzar los Servicios Sociales. Próximamente Ceruti (Cs) se reunirá con la alcaldesa, Gema Igual (PP), para consensuar entre ambos partidos del equipo de Gobierno un plan en este sentido y presentarlo a la oposición.

El edil ha recordado que el Ayuntamiento dejará de percibir en concepto de ingresos más de 16 millones de euros y ha incrementado hasta el momento en 1,7 millones el gasto extra en ayudas a los ciudadanos como consecuencia de la crisis, por lo que ha reivindicado el uso de los fondos del superávit municipal y remanentes, como unánimemente pide la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), porque es muy importante en el caso de Santander.

En este sentido ha recordado que el superávit del Ayuntamiento en 2019 fue de 20 millones de euros y el acumulado en los últimos años es de 60 millones, por lo que ha reclamado que pueda utilizarse ahora que la recaudación bajará unos 17,5 millones de euros y el gasto se incrementará en unos 20 millones. "Ese dinero ese necesario para no dejar desatendida a Santander", ha subrayado, apostillando que "vamos a apretarnos el cinturón todos porque los ciudadanos también lo hicieron con sus impuestos".

Preguntado por recursos concretos como el centro de atención 'Princesa Letizia', Ceruti ha informado que está "a tope" dentro de las normas de limitación de capacidad y atendiendo "todo lo que se puede".

En cuanto a otras posibilidades, el concejal ha recordado que el Ayuntamiento puso en su día a disposición del Gobierno de Cantabria el Palacio de Exposiciones, "que llegó a estar desinfectado", ofrecimiento que ha reiterado, si bien ha matizado que el Ayuntamiento no podría asumir su gestión directa porque los Servicios Sociales municipales están "saturados", con lo que la dotación de personal para atenderlo correspondería al Ejecutivo.

"NO PODEMOS EXCLUIR QUE SE CELEBRE LA SEMANA GRANDE"

Por otra parte, preguntado nuevamente por la posible suspensión este año de la Semana Grande, el portavoz ha reiterado que el Ayuntamiento no ha adoptado ninguna decisión porque está "a la espera de lo que digan las autoridades sanitarias".

"Aunque haya que ser muy optimista para pensar que van a permitir que se celebre de alguna manera un tipo de fiestas como éstas, no podemos excluirlo hasta que sepamos cuáles son las instrucciones dictadas por quienes son competentes en esta materia. En función de las que dicten, veremos si hay posibilidad de celebrar algo o no hay posibilidad de celebrar nada. Anticiparse no sería lógico ni prudente", ha opinado.

Al hilo, ha manifestado que, desde el inicio de la crisis y el estado de alarma, "nadie actúa aquí sin tener en cuenta a los demás", y ha subrayado que la coordinación seguirá siendo "la nota general" con vistas a la reactivación de la economía y la desescalada. "La reactivación económica exige el apoyo de todos y ahí vamos a estar todos".