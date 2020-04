Coronavirus.- El alcalde de San Roque decreta día de luto oficial por la muerte de un vecino por coronavirus

En una nota, el alcalde ha trasladado sus "condolencias para la familia y amigos de la persona fallecida en San Roque o sus barriadas", ya que la primera autoridad ha dicho en su resumen diario por la enfermedad en redes sociales no conocer la identidad del fallecido.

"En el día de ayer he conocido que hemos tenido una persona fallecida por coronavirus en nuestro municipio. Lo he conocido leyéndolo en los medios de comunicación y luego confirmándolo a través de la web de la Junta de Andalucía, que ha ofrecido esta información después de semanas reclamándolo", ha afirmado.

No obstante, ha manifestado que "no es momento para ese debate y sí para el dolor". Lamento esta pérdida, que no conozco a quien afectó, ni a su familia y amigos, aunque declaro Día de Luto oficial por la pérdida de este vecino o vecina", ha añadido.

"Extenderemos este luto en días sucesivos hasta que finalice este estado de alarma o cualquier otra prórroga que en un futuro existiera", ha agregado el alcalde.