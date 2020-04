Rescaten una dona de 88 anys després de quedar inconscient a sa casa a Torrevella

Els fets es van produir divendres passat quan l'institut armat va rebre la telefonada d'una dona que alertava que el seu veí es trobava en l'escala demanant auxili perquè la seua dona de 88 anys s'havia quedat inconscient en el sòl.

A l'arribada dels agents, aquests es van trobar amb el problema que no podien accedir a l'interior del domicili perquè, a causa del nerviosisme del marit, se li va tancar la porta i no disposava de les claus.

A causa de la urgència del cas, els guàrdies van grimpar pels balcons fins a arribar a la vivenda del matrimoni. Una vegada dins, van trobar l'anciana tombada en el sòl, inconscient i sense reacció a estímuls, encara que amb pols constant.

Finalment, els sanitaris van estabilitzar la dona, que va ser traslladada fins a l'Hospital Universitari de Torrevella per una possible hipoglucèmia severa.

UNA SANCIONADA I UN DETINGUT EN UN SAFAREIG DE COTXES

D'altra banda, eixe mateix dia, agents del Destacament de la Guàrdia Civil de Tràfic de Torrevella van identificar una parella que es trobava llavant el cotxe a les 02.20 hores. Segons van al·legar, havien eixit de casa perquè a eixes hores no sol haver-hi gent pel carrer.

En no estar aquesta eixida inclosa dins de les activitats permeses en el Reial decret pel qual s'estableix l'estat d'alarma, tots dos van ser proposats per a sanció administrativa.

No obstant açò, en comprovar els antecedents previs relacionats amb l'incompliment de les restriccions, van comprovar que a l'home li constaven quatre sancions anteriors per fets en els quals no va poder justificar la seua eixida lícita del domicili, per la qual cosa va acabar detingut com a presumpte autor d'un delicte de desobediència.