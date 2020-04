Coronavirus.- Una empresa redirigeix la seua producció a fabricar incineradors per a destruir EPI i material sanitari

Aquests forns i incineradors poden situar-se en qualsevol lloc i eviten el trasllat de les restes de material sanitari i de protecció a incineradors majors, però allunyats de centres de treball o sanitaris més xicotets. Així es redueixen les possibilitats de contagi i s'estalvia en la gestió, ja que es destrueixen en el mateix lloc on es generen.

La seua varietat d'incineradors els fa "aptes per a adaptar-se en qualsevol centre productiu", de manera que cada empresa pot destruir els seus propis EPI d'un sol ús, fins i tot per cada torn de treball, sense necessitat d'emmagatzemar-los ni acumular-los per a traslladar-los a un punt de cremació allunyat, destaca el director, Andrés Sánchez, en un comunicat del clúster d'automoció AVIA.

Amb més de 40 anys d'experiència, aquesta companyia valenciana fabrica diversos tipus d'incineradors dirigits el sector ceràmic, plàstic, vidre, restes hospitalàries, residus de cementeris, cremació d'animals i mascotes, cremació de drogues i inutilització d'armes requisades per les forces de seguretat.

En el cas dels incineradors per a restes sanitàries, l'alimentació pot realitzar-se mitjançant energia elèctrica o gasoil, la qual cosa permet la seua instal·lació en pràcticament la totalitat de les indústries o xicotets ajuntaments que volen gestionar ells mateixos la destrucció del seu propi material EPI o sanitari.