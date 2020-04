Igea confiesa su orgullo por el trabajo de Arrimadas durante la crisis y apela a la unidad de cara al congreso de Cs

Así lo ha indicado en un vídeo publicado en su perfil de Twitter y recogido por Europa Press en el que ha lanzado un mensaje para todos los compromisarios de 'Cs Eres Tú' y para todos los militantes del partido en general -los que les dieron su voto y los que no- de cara a la celebración de la V Asamblea General de Cs, donde se aprobarán los nuevos Estatutos del partido y la nueva estrategia política.

Este congreso extraordinario, que se debería de haber celebrado presencialmente en Madrid el 14 y el 15 de marzo, fue aplazado como consecuencia de la pandemia del coronavirus y finalmente tendrá lugar entre el 30 de abril y el 3 de mayo. En los debates y las votaciones de los documentos participarán más de 500 compromisarios.

En este sentido, Igea ha aprovechado la ocasión para decir que Cs "ha demostrado que se puede ser un partido útil, que se puede estar fuera de las trincheras y que se puede poner el interés nacional por encima del interés del partido".

Por eso, ha avanzado que su mensaje en este congreso extraordinario será la unidad: "Vamos a defender nuestra enmienda, naturalmente, porque pensamos que la mejor manera de mantener la unidad es no tener frentes ni partidos de blancos y negros".

"Lo que defendemos y siempre hemos defendido para nuestro país, lo estamos defendiendo para nuestro partido pero nada de lo que ocurra en este congreso va a hacer que abandonemos nuestra tarea más importante", ha apostillado.

No obstante, aunque considera que tanto la asamblea como su postura es importante, en estos momentos reconoce que no hay nada que lo sea más que "ser un partido útil por encima de sus propios intereses y no estar en las trincheras". En definitiva, ha aseverado, "ser un partido que une".

"Ahora todos estamos remando y trabajando por nuestro país y todos estamos intentando tender puentes para salir entre todos de esta gravísima crisis en estos días terribles de muerte, desolación y silencio que han azotado al país y a nuestros ciudadanos. Para eso vinimos a la política para trabajar por los demás, y eso es lo que estamos haciendo", ha incidido el vicepresidente autonómico.