Los bailes virales en TikTok no solo enganchan a los más jóvenes

Uno de los fenómenos virales de esta cuarentena están siendo los vídeos de TikTok, una red social china que triunfa entre los más jóvenes, pero que durante estos días está cautivando a todas las edades. Miles de 'challenge' y coreografías han atraído ya a deportistas, bailarines o actores famosos y han sido reproducidos sin parar por jóvenes y adultos. Un toque de humor para amenizar la cuarentena que une al mundo entero y que en España ya ha hecho reír a miles de personas.

Los retos que puedes grabar en TikTok son infinitos, solo, en familia o con amigos, pero lo que más abunda estos días son las coreografías. Parece que no, pero para hacerlas perfectas y al ritmo de la música tienes que ensayar mucho y no a todo el mundo le sale igual de bien. Se podría decir que, incluso, sirven para hacer deporte, y si no que se lo digan a el cantante Xuso Jones, quien ha tenido algún problemilla a la hora de reproducir esta famosa coreografía de la gran Jennifer López que triunfa en la red social.

'Just Dance' ahora para móvil

A parte de esta red social que crece exponencialmente, existen otras aplicaciones y juegos para mover el esqueleto en familia y celebrar el Día Internacional de la Danza sin salir de casa. Un ejemplo es 'Just Dance' un existoso juego de Nintendo para la Wii, que se lanzó hace ya una década, pero que nunca ha pasado de moda. El mecanismo es fácil, o al menos lo parece, consiste en imitar los movimientos de los bailarines que aparecen en la pantalla. El jugador que mejor mueva la cadera y sea más fiel al ritmo de la coreografía será el ganador.

Si no tienes esta consola en casa, puedes disfrutar igual del juego gracias a una aplicación móvil que cualquiera puede descargarse y que contiene multitud de coreografías, quien sabe, si consigues ser un hacha en el baile puedes compartir tus progresos en TikTok para que todo el mundo lo vea.

Con TikTok, o sin él, con 'Just Dance' descargado, o no, hoy es un buen día para pensar una bonita y graciosa coreografía en familia y mover el esqueleto todo el día para celebrar el Día de la Danza y olvidarnos, por unas horas, de todo lo que hay fuera de casa.

No olvides darte de alta en nuestra newsletter para seguir recibiendo planes para niños.