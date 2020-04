Jorge Luque, reportero de 'AR', pide perdón ante las críticas por entrevistar a una niña sin ponerse mascarilla

El desconfinamiento de los menores de 14 años ha creado polémica, ya que según las imágenes publicadas por varios medios, algunos padres no cumplen correctamente las normas impuestas por el Gobierno para poder salir a la calle con sus hijos.

Este lunes, El programa de Ana Rosa envió a uno de sus reporteros, Jorge Luque, a realizar unreportaje sobre la salida de los menores. El periodista entrevistó a algunos progenitores, además de a un par de niñas que salían a pasear con sus juguetes.

La imagen del reportero entrevistando a la pequeña con la mascarilla bajada recibió múltiples críticas en las redes sociales. El descuido de Luque vino unido a la reprimenda que algunos colaboradores lanzaron hacia Pablo Iglesias, por ir al supermercado sin mascarilla, desde plató, lo que propició más críticas.

El reportero ha aparecido este martes en directo y ha pedido disculpas a todos los espectadores. "Qué bien que te has subido la mascarilla", ha exclamado la presentadora, Ana Rosa Quintana, al ver a su compañero protegido.

"Pido disculpas a todo el mundo... No me la quito más, tenemos que dar ejemplo desde la tele", ha respondido Jorge Luque. El periodista ha explicado que justo antes de comenzar el directo de este lunes se había bajado la mascarilla para airearse y, después, no recordó colocársela de nuevo.