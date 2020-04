Tenso reencuentro de Alfonso Merlos y Marta López tras la pillada del vídeo con Alexia: "¿Por qué me pides perdón?"

Tras su sonada ruptura después del vídeo en el que Alfonso Merlos salía con una mujer en casa que no era Marta López, su pareja oficial de los últimos meses, y después de muchos reproches de por medio, ambos se volvieron a ver las caras en un tenso encuentro durante la emisión de Sálvame.

La colaboradora y Jorge Javier Vázquez abordaron al colaborador político, que en esos momentos grababa en otro programa del grupo.

"No voy a participar de esto", aseguró él, frenando los pies a ambos. Sin embargo, sí se escuchó a Marta preguntarle: "Cuando me has pedido disculpas, ¿me las pides porque he podido imaginarme que me has ofendido o porque realmente me has ofendido?". Se refería la colaboradora a las palabras anteriormente dichas por él en El programa de Ana Rosa. "No voy a contestar", repitió, alejándose del lugar.

Sin embargo, Vázquez siguió acorralándole: "¿Qué recuerdo te queda de Marta?; ¿eres feliz?, ¿qué sientes cuando ves a Marta?, ¿sales a cenar esta noche?, ¿qué tal está Alexia?", le cuestionó el catalán. "¡Cómo estáis! ¡Sois terribles!", solo alcanzó a decir Merlos.