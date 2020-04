El Monaguillo rompe su racha tras ocho semanas seguidas y se queda sin entregar la Tarjeta Hormiguero

Tras entregar hasta en ocho ocasiones los 3.000 euros de la Tarjeta Hormiguero a los espectadores del programa de Antena 3 y autoproclamarse 'El gurú de Openbank', El Monaguillo falló este lunes y no pudo dar el premio en El hormiguero: Quédate en casa.

Tras despedirse de los hermanos León, Pablo Motos dio paso a su colaborador: "Estamos en el día de mi posible novena Tarjeta Hormiguero seguida", exclamó mientras se abría la camisa y mostraba una camiseta personalizada.

"Pablo, lo tengo clarísimo. He estado todo el fin de semana dándole vueltas y no lo quiero dejar en ocho, quiero llegar a las diez", comentó El Monaguillo. "Hoy voy a dar la número nueve, el miércoles la décima y ahí, me plantaré", señaló.

En la primera llamada, el espectador le colgó el teléfono al preguntarle: "¿Sabe usted que es lo que quiero?", dejando mermados los ánimos del colaborador, que lo intentó una vez más: "Siempre lo doy en el segundo intento", afirmó. Pero saltó el contestador del siguiente número al que llamaron.

En la tercera tampoco contestó nadie, por lo que rompió su racha tras 24.000 euros entregados hasta este lunes. "La forma más triste de todas, que no te cojan el teléfono. Así se acaba la leyenda, que ha durado muy poquito", le dijo Motos a su colaborador.

"Ese comunicando ha sido uno de los más tristes de mi vida", reconoció El Monaguillo mientras el presentador señaló: "Lo siento, pero el gurú, caput", mientras le daba unas palmadas en la espalda y pasaban a la sección de ciencia.