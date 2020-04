Julio Armas, sorprendido con Yolanda, en 'Un doctor en mi casa': "Nunca he visto a una paciente como ella"

Julio Armas, el médico de Un doctor en mi casa en Cuatro, se enfrentó este lunes a un nuevo reto, en este caso en ayudar a Yolanda, una paciente que sufre fibromialgia "desde hace cuatro años".

"Llevo desde el año pasado en la cama. Siempre he trabajado, he sido desde auxiliar de geriatría a camarera de piso", afirmó la paciente. "He sido muy activa, una polvorilla, salía de un sito, me metía en otro y me apasionaba el flamenco", añadió.

Pero Yolanda le comentó al doctor que esta enfermedad "me ha destrozado la vida. Siento que todo se me ha perdido porque quiero hacer muchas cosas, pero mi cuerpo no me lo permite. No puedo vestirme, ni asearme... La piel te duele, dar un abrazo te duele... son dolores que me están corroyendo el alma", señaló.

La fibromialgia es incurable, pero Armas propuso a la de Algeciras a ver el problema desde otra perspectiva. Para ello la llevó a unas sesiones de Taichí y Mind Fulness, y gracias a ellas, la paciente cambió totalmente de actitud.

Es más, cuando el doctor volvió a casa de Yolanda se encontró a una mujer totalmente diferente a la que conoció: Con una gran sonrisa en la cara, maquillada y arreglada: "Nunca he visto una paciente como ella", admitió Armas.

"Hacía mucho tiempo que no me veía así. He cambiado mi manera de afrontar las cosas ya que esto me ha dado una inyección de energía y de esperanza", afirmó Yolanda.

"Tengo ganas de luchar y ganas de vivir porque creí que nunca volvería a verme así. Estoy muy orgullosa de este cambio y quiero que esto sea un punto y seguido, no un punto y final", concluyó.