Rosa, expulsada en 'MasterChef' por su errónea manera de preparar el pollo: "Me he puesto muy nerviosa"

En la tercera entrega de MasterChef 8 de este lunes, los espectadores de La 1 pudieron ver cómo fue Rosa la que abandonó las cocinas del concurso, mientras que Fidel logró continuar una semana más en el programa.

La Comandante del Ejército del Aire falló en la preparación de los platos de esta semana, ya que su 'Pisto dulzón' no convenció al jurado y su preparación del pollo como ingrediente principal hizo que fuera la peor valorada.

"La salsa no es una guarnición, no veo guarniciones", opinó Jordi Cruz, mientras que Pepe Rodríguez señaló que "hay fallos de libro y me preocupa en ti, me duele porque eres una madre de familia y algún guiso habrás hecho. Veo muchos errores".

Al final, el toledano fue el encargado de anunciar su decisión y la de sus compañeros del jurado, Samantha Vallejo-Nágera y Cruz: "El aspirante que no continúa en las cocinas de MasterChef es... Rosa".

El cocinero advirtió a Fidel, que se salvó de la expulsión "por los pelos" mientras el concursante les pedía disculpas. "Hay que ponerse las pilas", le advirtió Rodríguez antes de subir con sus compañeros de concurso. "Ni era mi día, ni era mi prueba ni nada. Si sigo aquí es por los amuletos", reconoció el barcelonés.

El cocinero toledano le preguntó a Rosa que le había pasado: "No sé, me he puesto muy nerviosa, pero, pelillos a la mar. Lo que quería deciros es que he aprendido mogollón en este programa, y no solamente de cocina", admitió la Comandante del Ejército del Aire.

"Esto va de cocinar, del espíritu de sacrificio, de compañerismo...", señaló mientras sus compañeros, desde lo alto del plató exclamaban: "Te queremos Rosa", la lanzaban besos de despedida y aplaudían.

Rodríguez la preguntó: "Mirando a la galería: ¿Quién te gustaría que ganase MasterChef?". La leonesa contestó que "les tengo mucho cariño a todos, pero me gustaría que ganase alguien con muchísima proyección como Ana, Sara Lúa o Alberto".