José Coronado, en 'El intermedio desde el sofá': "Me matriculé en Medicina, pero solo aprendí a jugar al mus y al póquer"

Este lunes, Wyoming 'visitó' el hogar de José Coronado en su sección 'Tú en tu casa y yo en la mía' de El intermedio en el sofá para conocer como está llevando el actor la cuarentena en casa.

El presentador le preguntó: "Oye José, tú también empezaste a estudiar Medicina, ¿no?". El actor, entre risas le contestó que "sí, doctor. Solo estuve matriculado en la facultad".

"Empecé Medicina y Derecho, pero lo que aprendí, principalmente, fue jugar al mus y al póquer en la cantina", añadió Coronado. "¿No te acojona que, ante la falta de personal, digan que todos los que han estado matriculados ayuden?", señaló Wyoming.

El intérprete le contestó que "no creo, gracias a Dios, que lleguemos a esos extremos. Aviados estaríamos... ¿Y a ti?". El presentador se defendió argumentando que "ya tengo 65 años y a mí no me dejan entrar porque soy factor de riesgo".

Pero Coronado insistió: "Pero si están llamando a jubilados y todo. A ti, en cualquier momento te ponen una bata...". Wyoming afirmó que "igual me toca ir a echar una mano. Iría de 'machaca', a cooperar cómo va la gente".

El actor también comentó que el confinamiento lo está "llevando bien porque llevo mucho tiempo sin parar, de vez en cuando necesito unos meses de tocarme la barriga. Pero soy uno de los privilegiados del 8% que pueden vivir de su trabajo".

Eso sí, "tengo la incertidumbre de qué mundo vamos a tener porque a los españoles nos gustan los abrazos, las cañas, las tertulias...", aseguró.

Además, explicó que, durante este confinamiento, entre otras muchas cosas, está aprovechando para "pintar las paredes de mi casa", pero que no le gustan nada "las videollamadas" o que "llevo un mes sin dar un beso apasionado", concluyó.