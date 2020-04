Ábalos aboga por una desescalada territorializada citando islas poco afectadas como ejemplo claro

"Pienso en las islas, por ejemplo. Las islas que no han tenido contagios, que no han tenido muertos, no les podemos aplicar una misma medida posiblemente que a otros [territorios] donde hay otros problemas", aseveró el ministro durante la Comisión parlamentaria de Transportes, Movilidad y Agenda urbana.

El ministro explicó que "lógicamente la desescalada deberá ser asimétrica y en coordinación con las comunidades autónomas", entrando a precisar que será necesario detallar "zonas" y controlando "desplazamientos", por ejemplo "interprovinciales".

"A mi modo de ver la desescalada tiene que ver con la extensión del confinamiento, no al revés. Si uno está confinado en su casa puede ser que ahora se confine en su territorio, porque hay que preservar, sobre todo a los territorios que no han tenido contagios", incidió Ábalos.