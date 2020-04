Coronavirus.- El PP de San Juan pide "presencia diaria del Ejército" dada la "alarmante afluencia de vecinos"

La portavoz popular, María Luisa Moya, ha lamentado que los datos de contagios en la provincia han situado a San Juan en el segundo municipio con un mayor número de contagios en la provincia al margen de la capital, con 153 contagios confirmados y 29 fallecimientos, después de que las autoridades hayan confirmado 118 casos en el centro de personas mayores Joaquín Rosillo, donde la dirección del centro ha informado a Europa Press de 30 muertes.

"Estas cifras no nos sorprende puesto que, desde hace varios días, estamos alertando al alcalde de que se había incrementado la afluencia de personas en algunas zonas", ha señalado en un comunicado.

La dirigente del PP ha criticado, en la junta de portavoces, que la "insuficiente" plantilla de la Policía Local no garantiza el servicio de seguridad a todo el municipio. "Nos tememos que se pueda producir un incremento de contagios si no se incrementa la vigilancia inmediatamente, por lo que el alcalde debe tomar decisiones y no tirar balones fuera".

Por último, Moya ha pedido al alcalde "la misma lealtad, sinceridad y sensibilidad" que la ofrecida desde el grupo popular desde el principio del estado de alarma, ha añadido.