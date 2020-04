El Gobierno estudia anular el pago de la segunda matrícula universitaria por cada asignatura perdida

El ministro de Universidades, Manuel Castells, estudia la posibilidad de eximir del pago el próximo curso de la segunda matrícula a los alumnos que pierdan asignaturas al no estar en condiciones de pasar un examen "por la situación en la que han tenido que estudiar" a causa de la pandemia.

Así lo ha dicho Castells en una entrevista en Onda Ceroen la que ha explicado que Universidades estudia esta posibilidad con la Conferencia de Rectores y con las comunidades, pero ha concretado que "no es para las asignaturas suspensas", por lo que ha recomendado a los estudiantes que "no se encuentren en condiciones" que no se presenten a los exámenes y que digan que "la deja para el año que viene".

Apuntes y ordenadores que se dejaron: dependerá de Sanidad e Interior

Además, Castells ha revelado que espera hablar "esta misma tarde" con el ministro de Sanidad, Salvador Illa, para dar una salida a los estudiantes que dejaron sus apuntes y ordenadores en las residencias o pisos que ocupaban antes del confinamiento.

En este sentido, ha recordado su conversación con el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien, "muy comprensivo", le explicó que permitir estos desplazamientos supondría romper el modelo de movilidad "en un momento esencial" y que "todo depende de lo que diga el ministro de Sanidad".

Sobre los exámenes

Manuel Castells ha insistido a las universidades que tienen que definir "esta semana o la próxima" el modelo de examen que van a realizar, en línea, por evaluación continua o presencial, y ha subrayado que los "exámenes deben hacerse sobre las materias que se han cubierto”.