Monumental cabreo de Jorge Javier Vázquez en 'Sálvame': "¿Qué tiene que ver aquí Pablo Iglesias?"

Jorge Javier Vázquez ha protagonizado este lunes un monumental enfado en Sálvame mientras debatía sobre la infidelidad de Alfonso Merlos a Marta López, el tema estrella en los platós de Mediaset desde que la pasada semana se hiciera viral el vídeo donde la reportera Alexia Rivas se pasea por la casa del abogado.

El hecho de que la reportera de Socialité se encontrara con Alfonso Merlos podría suponer que ambos se han saltado la cuarentena, ya que no la empezaron juntos. Por este motivo, el tertuliano Antonio Montero ha hecho una alusión al vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, criticando que este tampoco habría cumplido el confinamiento.

La reacción del colaborador ha provocado que el conductor del espacio de Telecinco estallara en directo. "Estoy hasta las narices de que se diga 'ha hecho mal' y digáis 'y este más", ha avanzado entre gritos, a lo que ha añadido: "¿Qué tiene que ver aquí Pablo Iglesias? ¿Le ha puesto él a la tía o qué? ¿O Irene Montero? Y ahora el chalet de Galapagar, ¿qué tiene que ver aquí?".

jorge javier vazquez mi puto presidente pic.twitter.com/Al9OeUl8it — omar (@omardgz_) April 27, 2020

El periodista, que incluso se ha tirado al suelo, ha apuntado que Sálvame es "un programa de rojos y de maricones": "El que no quiera que no lo vea", ha exclamado, pidiéndole a su compañero que no continuara interviniendo: "Estoy hasta los cojones de los putos discursos de Vox. Aquí no, Antonio Montero. Ya está bien".

Asimismo, el tertuliano no ha dudado en responder: "No le pidamos explicaciones a este hombre [Alfonso Merlos] por ser de derechas". La contestación ha provocado también el enfado de los colaboradores, que han salido en defensa de Vázquez: "Esto es Vox, señores", ha sentenciado.

Jorge Javier Vázquez en @salvameoficial: “Estoy hasta los cojones de los putos discursos de VOX. Aquí no, Antonio Montero. Ya está bien”



Antonio: “Nme dejas hablar”



JJV: “No te voy a dejar hablar para decir tonterías”



No puedo parar de aplaudir a JJV. Sublime. #MerlosPlace — M 📺 (@casasola_89) April 27, 2020