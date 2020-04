Educació proposa que el curs escolar comence el 7 de setembre i acabe el 23 de juny a la Comunitat Valenciana

La Conselleria d'Educació presentarà als sindicats una proposta de calendari escolar que planteja que l'inici del curs 2020-2021 siga el 7 de setembre i el final siga el 23 de juny, per a l'alumnat d'Infantil, Primària, Secundària, Batxillerat i FP.

D'aquesta manera, segons ha destacat la Generalitat en un comunicat, "es continua la determinació presa des de fa uns quants cursos d'iniciar les classes per a l'alumnat la segona setmana de setembre, perquè el professorat tinga la primera setmana per a organitzar les dinàmiques de treball de cara a l'arribada de l'alumnat.

El conseller d'Educació, Vicent Marzà, ha remarcat que "el final d'aquest curs escolar requereix donar moltes respostes a la immediatesa", però que paral·lelament el seu departament treballa en el pròxim curs escolar per a "donar certeses a la comunitat educativa".

Marzà ha incidit que amb el calendari escolar que proposa "guanyem uns quants dies lectius per a poder esponjar els aprenentatges el pròxim curs, que aniran acompanyats per un pla específic de reforç adaptat a la realitat del nostre alumnat". "D'aquesta manera, el curs 20-21 començarà recuperant allò que durant l'últim trimestre d'aquest curs no s'ha dut a terme", ha explicat.

Durant els pròxims dies, la Conselleria d'Educació detallarà qüestions com el pla específic de recuperació i adaptació del currículum i de les activitats educatives perquè cap alumne es quede arrere en el seu aprenentatge el pròxim curs, així com els instruments d'avaluació de l'actual curs escolar.