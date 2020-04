Coronavirus.- Vélez-Málaga avanza en las líneas de trabajo para la recuperación social y económica

El alcalde, Antonio Moreno Ferrer, que ha comparecido junto al quinto teniente de alcalde, Juan García, ha hecho hincapié en que al equipo de gobierno, compuesto por PSOE y GIPMTM, le preocupan "los debates estériles que algunos están realizando en momentos tan difíciles como el que estamos viviendo".

"No sabemos cuándo acabará esta situación, cuántos la sufrirán directa o indirectamente en sus familias y que es mucho dolor el que está creando en muchas familias este virus, del que nadie estamos a salvo", ha sostenido. Por ello ha incidido en la importancia de trabajar unidos, "gobierno y oposición junto con expertos externos e instituciones competentes, por el interés general de la ciudadanía".

En este sentido, ha destacado que desconocen "cuál será el día 1 para el comienzo de la cohesión social y la reactivación económica por lo que nos podremos equivocar, por supuesto, ya que una situación así no la habíamos vivido ni imaginado nunca". "No se equivoca quien no trabaja, y la crítica siempre es fácil para quien no toma decisiones; nosotros nos estamos dejando la piel trabajando por y para encontrar salidas para nuestros vecinos y vecinas y para no dejar nada a la improvisación", ha recalcado.

La 'Mesa técnica por la garantía social y económica de Vélez-Málaga' es una forma de favorecer la colaboración público-privada como consecuencia de la situación social y económica actual creada por la pandemia del coronavirus, y sus principales objetivos pasan por dinamizar la economía, generar empleo y oportunidades, potenciar el comercio local, reforzar sectores clave para la economía local como la agroindustria, la hostelería y la construcción; sin olvidar la educación y a las personas y familias más vulnerables, ha explicado.

La mesa cuenta con un total de 19 miembros de todos los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento y de la sociedad civil, representada por los presidentes de la ACEV y la ACET; un representante del colectivo de los hosteleros; el presidente de la Cámara de Comercio de Málaga; el arquitecto redactor del PGOU en vigor de Vélez-Málaga, un representante del colectivo de la construcción; un miembro de la junta directiva de Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos); un catedrático de Trabajo Social de la UNED; el presidente de la Asociación Española de Tropicales; un representante del Parque Tecnoalimentario de la Axarquía y un inspector provincial de Educación.

Moreno Ferrer ha confiado en que todas las iniciativas que se pongan en marcha desde el Gobierno municipal en el día a día, en el corto y el medio plazo darán resultados positivos: "Estoy seguro de ello. Ddebemos ser consecuentes con nuestros actos y decir claramente dónde podemos incidir con nuestras competencias y dónde tendremos que trabajar conjuntamente con otras instituciones competentes".

El alcalde de Vélez-Málaga ha hecho un llamamiento a la confianza ciudadana "para este proyecto de garantías que comienza hoy" y aseguró que "no vamos a tomar decisiones precipitadas aún cuando existan críticas". "Es el momento de responder a la sociedad con altura de miras, por eso solicito unidad, propuestas, diálogo y consenso para tomar medidas", ha finalizado Moreno Ferrer.