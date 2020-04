Coronavirus.- CSIF avisa d'accions judicials si Igualtat "segueix negant informació sobre residències"

El sindicat afirma que, "a pesar dels seus constants requeriments d'informació, la Conselleria incompleix la legislació laboral". Segons CSIF, ha demanat "amb reiteració dades sobre casos positius en les residències de tercera edat i centres de menors depenents d'eixa Conselleria, igual que respecte a la realització de test diagnòstics de Covid-19 tant a usuaris com a treballadors, amb la finalitat d'obtindre un diagnòstic el més proper a la realitat sobre la propagació de la pandèmia".

En l'escrit remès a Vicepresidència avisa que no descarta "iniciar accions judicials contra els responsables de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual cosa considerem una negació d'informació greument perjudicial per als nostres legítims interessos, i el que és molt més greu, per als interessos i dret d'informació dels treballadors dels centres depenents d'aquest organisme".