El PPdeG mantiene que es "precipitado" hablar de elecciones, pero sin cerrar ninguna puerta

En rueda de prensa telemática, Puy ha recordado que el decreto electoral establece como condiciones que pase el estado de alarma y que se desactive también el de emergencia sanitaria de la Comunidad. "Aún estamos iniciando una prórroga más (del primero)", ha apuntado, para añadir que es "precipitado hablar de estas cuestiones". "Lo primero es lo primero, que la situación permita levantar el estado de alarma y después el de emergencia sanitaria", ha añadido.

Bajo su punto de vista, mientras esto no suceda la fecha electoral no debería "estar ni en la agenda" ya que "solo introduce confusión". No en vano, se ha mostrado convencido de que también el planteamiento que el lehendakari vasco, Iñigo Urkullu, puso sobre la mesa a finales de la semana pasada -situó el foco en julio- es "precipitado".

"Las elecciones serán cuando se pueda, el contexto ha cambiado, ahora mismo nadie está pensando en las elecciones", ha remarcado. Con todo, preguntado acerca de si dentro de un mes podría ser ya el momento de introducir el debate electoral en la agenda (aún daría margen para celebrar la cita con las urnas a finales de julio), no lo ha descartado.

Para Puy, "ojalá" sea posible plantear este debate dentro de un mes, porque eso "querrá decir que las cosas van mejor". "Pero depende de la evolución de la pandemia", ha insistido, convencido de que "no está en la agenda diaria" de Feijóo, quien "gestiona" una crisis en la que se están perdiendo vidas. Llegado el momento, ha recordado que, conforme determina el decreto, Feijóo tendrá que oír a la oposición.